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В псковском магазине изъяли фальшивку

08 Января 2017 - 15:25
Главная → Хроника дня
Внимание! Сбыт фальшивых купюр влечет за собой уголовную ответственность
В Пскове полицией изъята банкнота с признаками подделки. Проводится проверка по факту обнаружения в одном из магазинов фальшивой пятитысячной купюры. По имеющимся данным, она поступила от 50-летней горожанки.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, в этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. 

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта,
постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.
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