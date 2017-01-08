В псковском магазине изъяли фальшивку

Внимание! Сбыт фальшивых купюр влечет за собой уголовную ответственность

В Пскове полицией изъята банкнота с признаками подделки. Проводится проверка по факту обнаружения в одном из магазинов фальшивой пятитысячной купюры. По имеющимся данным, она поступила от 50-летней горожанки.



Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, в этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.



Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть.



Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта,

постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.