Псковичи продолжают пренебрегать элементарными правилами безопасности

Практически каждый день в полицию обращаются граждане, пострадавшие от мошенников

В Псковской области продолжают фиксироваться случаи мошенничества. Очередными жертвами нечистых на руку лиц стали 3 жителя нашего региона. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, в общей сложности ущерб от совершенных преступлений составил более 30000 рублей.

Как правило, злоумышленники под различными предлогами завладевают информацией о паролях и кодах доступа к счетам граждан, а затем похищают денежные средства.



Серьезную озабоченность вызывают факты, когда деньги граждан похищаются со счетов тайно, с использованием вирусного программного обеспечения. За прошедшую неделю зафиксировано несколько таких случаев.



Полиция Псковской области обращает внимание граждан:



В связи с предстоящей в январе 2017 года компенсационной выплатой пенсионерам мошенники могут звонить и просить сообщить реквизиты карты якобы для перевода этих денег. Не сообщайте никому реквизитов банковской карты, пенсионного счета и другие персональные данные. Выплата будет производиться одновременно с январской пенсией. Никакого заявления для этого не требуется.



При общении в соцсетях проявляйте бдительность! Помните, что под личиной ваших близких и знакомых людей могут скрываться мошенники!



При поступлении информации о возникших проблемах с вашей банковской картой помните, что работники банка не спрашивают коды и пароли. Незамедлительно обращайтесь в банк лично или по телефону и уточняйте полученную информацию.