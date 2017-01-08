Как обезопасить свой дом от незваных «гостей». Советы псковской полиции

12 правил, которые нужно соблюдать

1. Прежде всего, внимательно отнеситесь к установке входной двери. Лучше, если она будет с внутренними креплениями и утоплена в коробку.

2. Установите замки различной конструкции: накладной и врезной. Причем расстояние между замками должно быть не менее 15 сантиметров. Приобретая замок, обратите внимание на то, чтобы его толщина не превышала половины толщины двери. Место установки замка желательно усилить с обеих сторон прочными металлическими накладками. А вот устойчивость замка к взлому определяется материалом и толщиной стенок корпуса и запорной планки, способом крепления механизма секретности и самого замка, конструкцией корпуса. Помните, что через 5-7 лет эксплуатации механизм замка изнашивается и перестает выполнять свою функцию и лучше его поменять, желательно на аналогичный, чтобы не ослабить дверь дополнительными отверстиями.

3. Уделите внимание защите окон и лоджий, особенно в тех случаях, когда квартира расположена на первом или последнем этаже, примыкает к пожарной лестнице или водосточным трубам.

4. Уезжая куда-либо из дома, не распространяйтесь об этом никому из посторонних, даже малознакомым соседям по подъезду.

5. Попросите кого-то из знакомых или родственников почаще навещать в ваше длительное отсутствие дом или квартиру: включать радио, свет.

6. Потеряли ключи? Поменяйте один из замков, ведь если ключи утеряны неподалеку от дома, то даже просто пройдя по подъезду, можно по типу ключей и их количеству определить квартиру.

7. Отлучаясь из дома, всегда закрывайте форточки, окна, балконную дверь.

8. Если в вашу квартиру заходят посторонние, ограничьте маршрут их передвижения по квартире, а ключи никогда не оставляйте на видном и доступном месте.

9. Если около дома разрослись деревья и кустарники, потребуйте в РЭУ привести их в порядок. Не допускайте, чтобы они могли служить удобным наблюдательным пунктом за вашей квартирой.

10. Зашторивайте окна, чтобы посторонние не могли рассмотреть обстановку вашей квартиры.

11. Составьте список номеров ценных вещей и бумаг. Если на какой-либо вещи нет номера, то можно сделать метку самостоятельно. Это позволит в случае кражи быстрее вернуть похищенное и отыскать преступника.

12. Очень эффективной мерой является установка сигнализации.

Ваши затраты по усилению технической укрепленности квартиры обязательно окупятся, пусть даже и душевным спокойствием.