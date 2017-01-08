Куда пойти в Пскове 8 января?

Стала известна афиша мероприятий на сегодняшний день

Кинотеатр «Победа» (Псков, Октябрьский пр., 17, тел. (8112) 75-77-07).



По 11 января: «Елки 5» (6+) Семейная комедия. Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман. В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Анна Хилькевич, Александр Домогаров мл., Кирилл Плетнев.



По 11 января: «Дед Мороз. Битва Магов» (6+) Семейное фэнтези. Режиссер: Александр Войтинский («Призрак», «Елки»). В ролях: Федор Бондарчук, Алексей Кравченко, Таисия Вилкова, Никита Волков, Владимир Гостюхин, Егор Бероев, Ксения Алферова, Сергей Бадюк.



По 25 января: «Три богатыря и Морской царь» (6+) Семейная анимация. Режиссёр: Константин Феоктистов.



По 25 января: «Кредо убийцы» 3D (16+)Фантастика, фэнтези, боевик, приключения. Режиссёр: Джастин Курзель. В ролях: Марион Котийяр, Майкл Фассбендер, Эсси Дэвис, Джереми Айронс, Брендан Глисон, Шарлотта Рэмплинг, Майкл Кеннет Уильямс, Ариана Лабед, Дени Меноше, Каллум Тернер.

Кинотеатр «Мираж Синема» в ТРК «Акваполис» (ул. Кузбасской Дивизии, 19, Псков, Псковская обл., 180016).

Новогодние и рождественские праздники в Пушкинском заповеднике (6+)



8 января, 18.00 - «Воспитание в дворянской семье» (для семейной аудитории). Виртуальное путешествие в мир детства пушкинской эпохи: традиции дворянского воспитания, старинные игрушки, детская одежда, детская мода.



8 января в 14.00 - «Настали святки. То-то радость...». Тематическая экскурсия из цикла «Народные праздники «Пушкинской деревни». Вход до 20 человек. Музей «Пушкинская деревня».



8 января с 10.00 до 17.00 - «Морозные узоры». Выставка детских самодельных открыток. Класс русской письменности и словесности. В музейном комплексе в Бугрово.



8 января с 10.00 до 17.00 - Новогодние мастер-классы. «Новогодние маски». «Изготовление рождественской и новогодней открытки». Класс русской письменности и словесности в музейном комплексе в Бугрово.



8 января с 10.00 до 17.00 - Новогодние мастер-классы. «Ёлочные игрушки своими руками». Центр творческих музейных программ в музейном комплексе в Бугрово.



8 января с 10.00 до 17.00 - «Рождество у Ганнибала». Интерактивная программа (вход до 20 человек). Музей-усадьба «Петровское».



Галерея «ДАР» (Псков, ул. Советская, 111; тел. (8112) 61-00-36).



«... Если ангел объектива Под крыло твой мир берёт...» (строки из стихотворения Арсения Тарковского).

Фотовыставка Светланы Гавриловой. (6+). Совершенно рождественское настроение царит на новой выставке фотохудожника Светланы Гавриловой. Зрителя встречают и окружают портреты, пейзажи и натюрморты, но главное в каждом из них – очень сильное чувство автора, её отношение к миру. И чаще всего это – любовь. Фотохудожника Светлану Гаврилову Псков знает прекрасно. Но выставки её столь не часты, что не стоит упускать эту, новую.



Псковский музей-заповедник до 29 января, с 11.00 до 18.00 (выходные дни: каждый понедельник).



«XPLACE 60 минут будущего» (6+) - Выставка, переворачивающая мир с ног на голову. Сотрудники музея встречают посетителей на входе и сразу же надевают на каждого очки-инвертоскоп, которые мигом выбивают из привычной колеи, потому что переворачивают всё вокруг с ног на голову. Надо ухитриться пройти в этих очках по узкому коридору, нарисовать треугольник или хотя бы провести на доске ровную линию. Оживающие картины, летающая доска (хаверборд), как из фильма «Назад в будущее», удивительный прибор нейроконтроллер, позволяющий выяснить, как быстро вы умеете сосредотачиваться, чтобы справиться с трудной задачкой (в данном случае необходимо поднять в воздух игрушечный вертолёт и, уж поверьте, для этого приходится попыхтеть), аттракционы дополненной реальности (наведёшь планшет на картинку – и она начинает двигаться)… Впервые в одном пространстве Псковского музея-заповедника собраны самые интересные технологические новинки, позволяющие не только развлечься, но и задуматься о пройденном в школе. В отличие от обычных компьютерных игр эти цифровые аттракционы заставляют двигаться, взаимодействовать с товарищами, испытывают на прочность ваши силу духа и воли, учат управлять своим телом.



Псковская областная филармония (Псков, ул. Некрасова, 24,тел. (8112) 66-89-20).



8 января - Маша Распутина. Программа «Лучшее». Почитателям таланта певицы будут представлены любимые ими хиты и новые песни в живом исполнении. В концерте принимает участие инструментальная группа и балет. Начало в 17.00.

Медиа-холл ТКД

2 – 10 января - Мультканикулы. Дети и взрослые смогут посмотреть свои любимые картины «Союзмультфильма» и самые свежие новинки студии, которых еще не было в широком прокате.

Начало в 13.00.



«Красная программа»



Вот был бы большим (Веселая карусель 35) 2013

Военная инструкция для мальчишек (Веселая карусель 36) 2014

Р-Р-Р (Веселая карусель 36) 2014

Тайна старика Тимофея (Веселая карусель 36) 2014

Советчики (Веселая карусель 37) 2014

Снежные зайчики (Веселая карусель 37) 2014

Ямка с водой (Веселая карусель 38) 2014

Сын капитана (Веселая карусель 38) 2014

Ушла в Париж (Веселая карусель 38) 2014

Почему исчезли динозавры (Веселая карусель 39) 2015

Коровка (Веселая карусель 39) 2015

Бегемот и компот (Веселая карусель 39) 2015

ПЫК-ПЫК-ПЫК (Веселая карусель 39) 2015

Муравей и муравьед (Веселая карусель 39) 2015

Дед Мазай и другие 2007



Выставочный зал Дома ремесел ГБУК «ПОЦНТ» (г. Псков, ул. Некрасова, 8, Дом ремесел)



Постоянно действующая выставка «Мастера народного творчества Псковской области». На постоянно действующей выставке представлено более 150 экспонатов – изделия современных народных мастеров, продолжающих работать в традиционных техниках и материалах.



Поганкины палаты (ул. Некрасова, 7), 8(8112) 66 33 11.



8 января. Начало в 13.00, 15.00. 7 января - Сборная экскурсия по экспозициям Поганкиных палат. Начало в 15.00.



Фондохранилище (Дом Массона), Комсомольский пер., 6, тел. 8(8112)72 70 97, 8(8112) 66 33 11



8 января - Сборная обзорная экскурсия по фондам «Золотая кладовая», «Хрупкая коллекция», «Знаки доблести и славы». Начало в 12.00.



2.01 – «Хрупкая коллекция» (коллекция изделий из фарфора и стекла XVIII –XX веков)

3.01 – «Из мира сказок и детства» (коллекция деревянной и глиняной игрушки XIX– XX веков)

4.01 – «Золотая кладовая» (коллекция драгоценных металлов и камней (светские украшения, предметы быта, ордена и медали, мемориальные вещи)

5.01 – «Золотая кладовая»

6.01 – «Золотая кладовая»

6.01 – «Оружие Победы» (коллекция советского и трофейного оружия периода Второй мировой войны)

6.01 – «Друг семьи – самовар» (коллекция самоваров и металлической посуды XVIII-XX веков)

7.01 – «И любо нам святое дело» (выставка икон и лицевого шитья XV-XVII веков)

8.01 – «Друг семьи – самовар»

Начало в 14.30



Поганкины палаты. Музейный образовательный центр 8(8112) 66-18-29



8 января - Музейная акция «Рождество – семейный праздник». Детей познакомят с народными традициями подготовки и празднования Рождества Христова расскажут о святочных гаданиях, проведут мастер-класс по изготовлению музейного сувенира. Начало в 12.00, 14.00.



Великие Луки

«Рождественская сказка» - выставка работ художественного отделения ЦЭВ. Выставочный зал Центра эстетического воспитания (ул.Ботвина, д.12) Справки по телефону: 3-52-20.

«В блеске елочных огней» - выставка. Абонемент и читальный зал ЦГБ им. М.И. Семевского (Пионерская, д.7).

«Зимней сказочной порой» - выставка. Абонемент и читальный зал ЦГБ им. М.И. Семевского (Пионерская, д.7).