Один человек погиб и пятеро пострадали за минувшие сутки в Псковской области

Опубликована сводка происшествий за прошедшие сутки

7 января в органы внутренних дел Псковской области поступило 48 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 13 – по городу Пскову.



Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, в оперативных сводках зарегистрировано 19 преступлений. Среди них 5 краж чужого имущества.



За прошедшие сутки в области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб, 5 человек травмировано. Сотрудниками ГИБДД задержано 3 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 303 нарушения Правил дорожного движения.