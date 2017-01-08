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Учим детей звонить в службы экстренной помощи. Памятка для псковичей

08 Января 2017 - 10:04
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Экстренные номера телефонов должны знать не только взрослые люди, но и дети
В доме на видном месте всегда должен висеть список номеров телефонов, по которым ребенок может позвонить сам в случае угрозы: МЧС, полиция, скорая помощь, номера ваших родственников и близких друзей, номер вашего мобильного телефона.

- Обязательно научите ребёнка, как нужно вызывать экстренные службы с домашнего и с мобильного телефонов, какие цифры номера набирать и что сказать диспетчеру службы, - призывает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

«101», «112» – единый номер вызова экстренных оперативных служб с мобильных телефонов для приёма сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях;

«01», «101» – единый для набора со всех стационарных телефонов.

Говорить по телефону нужно четко, спокойно и не торопясь: по звонку пожарная команда уже поднята по тревоге и выезжает, а все дополнительные сведения ей передадут по рации.

Расскажите ребенку, что нужно сообщить диспетчеру при звонке в экстренную службу:

Адрес – называть нужно в первую очередь: даже если связь прервется, спасатели все равно будут знать, куда ехать.

Объект – где это случилось: во дворе, в квартире, в подвале, на складе и т.д.

Что случилось – сообщить конкретно: горит телевизор, мебель; чувствуется запах газа.

Если диспетчер попросит, нужно уточнить номер дома, подъезда, квартиры, код для входа в подъезд и т.д.

Назвать свою фамилию и телефон.

Распечатайте адрес и нужные телефоны и повесьте их на стене рядом с телефонным аппаратом. Кроме того, не забудьте объяснить детям, что вызов экстренных служб – это не игрушки: нельзя баловаться, обманывать операторов. Последствия ложного звонка могут быть очень серьезными.
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