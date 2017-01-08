Учим детей звонить в службы экстренной помощи. Памятка для псковичей

Экстренные номера телефонов должны знать не только взрослые люди, но и дети

В доме на видном месте всегда должен висеть список номеров телефонов, по которым ребенок может позвонить сам в случае угрозы: МЧС, полиция, скорая помощь, номера ваших родственников и близких друзей, номер вашего мобильного телефона.



- Обязательно научите ребёнка, как нужно вызывать экстренные службы с домашнего и с мобильного телефонов, какие цифры номера набирать и что сказать диспетчеру службы, - призывает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.



«101», «112» – единый номер вызова экстренных оперативных служб с мобильных телефонов для приёма сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях;



«01», «101» – единый для набора со всех стационарных телефонов.



Говорить по телефону нужно четко, спокойно и не торопясь: по звонку пожарная команда уже поднята по тревоге и выезжает, а все дополнительные сведения ей передадут по рации.



Расскажите ребенку, что нужно сообщить диспетчеру при звонке в экстренную службу:



Адрес – называть нужно в первую очередь: даже если связь прервется, спасатели все равно будут знать, куда ехать.



Объект – где это случилось: во дворе, в квартире, в подвале, на складе и т.д.



Что случилось – сообщить конкретно: горит телевизор, мебель; чувствуется запах газа.



Если диспетчер попросит, нужно уточнить номер дома, подъезда, квартиры, код для входа в подъезд и т.д.



Назвать свою фамилию и телефон.



Распечатайте адрес и нужные телефоны и повесьте их на стене рядом с телефонным аппаратом. Кроме того, не забудьте объяснить детям, что вызов экстренных служб – это не игрушки: нельзя баловаться, обманывать операторов. Последствия ложного звонка могут быть очень серьезными.