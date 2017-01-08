Полевые кухни МЧС: чай и каша для замерзающих псковичей
08 Января 2017 - 09:26Главная → Хроника дня
Работа мобильных пунктов горячего питания продолжается
Псковичам и гостям города, гуляющим по Пскову в морозные праздничные дни, не дадут замерзнуть сотрудники МЧС: продолжается работа полевой кухни, где все желающие могут получить горячий чай и порцию вкусной каши. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.
Полевая кухня Главного управления МЧС России по Псковской области в связи с понижением температуры продолжает работу в местах массового скопления людей. Так как столбик термометра подтверждает наличие зимних морозов за окном, мобильные пункты горячего питания в Пскове уместны как никогда: любой желающий может угоститься вкусным горячем чаем, сытной кашей и согреться в морозные праздничные дни.
Вдоль федеральных автомобильных дорог М-9 «Балтия», Р-23 (М-20) «Санкт-Петербург-Киев» и Р-56 «Новгород-Псков» имеется развитая инфраструктура автозаправочных станций, которые позволяют не только оперативно заправлять автотранспорт всеми видами топлива, но и осуществлять питание и обогрев нуждающихся водителей и пассажиров.
Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области рекомендуют горожанам греться в сильные морозы сладким чаем, не выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа, а если почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей – необходимо как можно скорее зайти в любое теплое помещение.
Полевая кухня Главного управления МЧС России по Псковской области в связи с понижением температуры продолжает работу в местах массового скопления людей. Так как столбик термометра подтверждает наличие зимних морозов за окном, мобильные пункты горячего питания в Пскове уместны как никогда: любой желающий может угоститься вкусным горячем чаем, сытной кашей и согреться в морозные праздничные дни.
Вдоль федеральных автомобильных дорог М-9 «Балтия», Р-23 (М-20) «Санкт-Петербург-Киев» и Р-56 «Новгород-Псков» имеется развитая инфраструктура автозаправочных станций, которые позволяют не только оперативно заправлять автотранспорт всеми видами топлива, но и осуществлять питание и обогрев нуждающихся водителей и пассажиров.
Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области рекомендуют горожанам греться в сильные морозы сладким чаем, не выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа, а если почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей – необходимо как можно скорее зайти в любое теплое помещение.
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Хроника дня
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