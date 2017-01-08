Губернаторская ёлка в Пскове подарила радость почти 3 тысячам детей
08 Января 2017 - 09:28Главная → Хроника дня
Каждый ребенок получил сладкий подарок и поздравительную открытку от губернатора области Андрея Турчака
В Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина прошла Рождественская Губернаторская елка. Фоторепортаж с мероприятия смотрите ЗДЕСЬ.
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, маленькие гости стали зрителями нового праздничного спектакля «Золушка» и участниками интерактивной программы с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Напомним, что Губернаторская елка — ежегодное мероприятие для детей Псковской области, которое проводится по инициативе главы региона Андрея Турчака в дни празднования Нового Года и Рождества Христова. В этом году зрителями 10 праздничных представлений стали порядка трех тысяч ребят: воспитанники детских социальных учреждений, дети из многодетных семей, а также лауреаты и дипломанты региональных и всероссийских конкурсов и состязаний.
Подробности о проекте, в том числе и фоторепортажи, вы найдёте в специальном разделе на нашем сайте.
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, маленькие гости стали зрителями нового праздничного спектакля «Золушка» и участниками интерактивной программы с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Напомним, что Губернаторская елка — ежегодное мероприятие для детей Псковской области, которое проводится по инициативе главы региона Андрея Турчака в дни празднования Нового Года и Рождества Христова. В этом году зрителями 10 праздничных представлений стали порядка трех тысяч ребят: воспитанники детских социальных учреждений, дети из многодетных семей, а также лауреаты и дипломанты региональных и всероссийских конкурсов и состязаний.
КстатиУчастниками этого зрелищного мероприятия станут победители ежегодного крупномасштабного конкурса Псковской области «Самый дружный класс». В 2016 году звание самого-самого досталось 1А классу лицея №10 г. Великие Луки.
Подробности о проекте, в том числе и фоторепортажи, вы найдёте в специальном разделе на нашем сайте.
Организаторами новогодних и рождественских мероприятий для детей выступили Государственный комитет Псковской области по культуре и Театрально-концертная дирекция Псковской области при поддержке Администрации региона.
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08 Января 2017
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