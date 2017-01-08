Ледовая арена ждет псковичей: График работы с 9 по 15 января
9 января, понедельник
06:00-07:00 – тренировка ХК «Дружина»
07:15-08:15 – тренировка ХК «Евро-Керамика»
08:30-09:30 – секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Зеленковский А.В.,Цветкова О.Д.)
09:45-10:45 – секция фигурного катания СОГ-2 ( Робина М.М.)
11:00-12:15 – секция фигурного катания СОГ-1,СОГ-1 (Робина М.М.,Цветкова О.Д.
12:30-13:30 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2, НП-1(Зеленковский А.В.Цветкова О.Д.)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1/2(Зеленковский А.В.)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1 (Цветкова О.Д.)
15:30-16:15 – секция фигурного катания ТГ-2 (Зеленковский А.В.)
16:30-17:30 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)
17:30-18:30 – секция хоккея НП-3. ТГ-3 (Пошелюк Д.Ф., Автомов Л.С.)
18:45:20:00 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских Е.И.)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Ветераны»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Звезда»
22:45-23:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
00:00-01:00 – тренировка ХК «Гвардия»
10 января, вторник
06:30-07:30 – тренировка ХК «Барсы»
07:30-08:30 – технический перерыв
08:45-09:45 – секция хоккея НП-1(Пузанов О.В)
10:00-11:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Зеленковский А.В., Цветкова О.Д.)
11:00-11:45 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)
12:00-13:00 – секция фигурного катания ТГ-1 (Цветкова О.Д.)
13:15-14:15 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)
14:30-15:30 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д.Ф.)
15:45-17:00 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов Л.С.)
17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)
19:00-20:00 – секция фигурного катания ТГ1/2, НП3 (Зеленковский А.В., Робина М.М.)
Фестиваль Н.Х.Л.
20:15-21:30 – «Легион»-«Плесков»
21:45-22:45 – тренировка ХК «Легион»
23:00-00:00 – тренировка ХК «Псков»
11 января, среда
06:30-07:30 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»
07:45-08:45 – технический перерыв
09:00-10:00 – секция хоккея НП-1 (Пузанов О.В.)
10:15-11:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2(Зеленковский А.В.. Цветкова О.Д.)
11:00-12:15 – секция фигурного катания СОГ-2 (Робина М.М.)
12:30-13:30 – массовое катание с клюшками(взрослые и дети с 14 лет)
13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2 (Зеленковский А.М.)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-2,ТГ-1(Зеленковский А.В., Цветкова О.Д.)
15:30-16:15 – секция хоккея СОГ-3(Ваганов Н.Н.)
16:15-17:30 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов Л.С.)
17:45-19:00 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)
19:15-20:15 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д.Ф.)
20:30-21:30 – тренировка ХК «Барсы»
21:45-22:45 – тренировка ХК «Медведи»
23:00-00:00 – тренировка ХК «Родина»
00:15-01:15 – тренировка ХК «Сталь»
12 января, четверг
06:30-07:30 – тренировка ХК «Евро-Керамика»
07:30-08:30 – технический перерыв
08:45-10:00 – секция хоккея НП-1 (Пузанов О.В.)
10:15-11:15 – секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Зеленковский А.В.,Цветкова ОД.)
11:30-12:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)
12:45-13:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
14:00-14:45 – секция фигурного катания НП-2 (Зеленковский А.В.)
14:45-15:30 – секция фигурного катания ТГ-2,ТГ-1 (Зеленковский А.В., Цветкова О.Д.)
15:45-17:00 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д.Ф.)
17:15-18:30 – секция хоккея ТГ-1(Виолентий О.В.)
18:45-20:00 – секция фигурного катания ТГ-1/2, НП-3 (Зеленковский А.В., Робина М.М.)
Фестиваль Н.Х.Л.
20:15-21:30 –«Родина»-«Псков»
21:45-22:45 –тренировка ХК «Красный город»
23:00-00:00 –тренировка ХК «АвтоФаворит»
00615-01:15 – тренировка ХК «Гвардия»
13 января, пятница
06:30-07:30 – тренировка ХК «Барсы»
07:30-08:30 – технический перерыв
08:45-10:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1 (Зеленковский А.В.)
10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)
11:30-12:30 – секция фигурного катания СОГ1,СОГ1 (Цветкова О.Д., Робина М.М.)
12:45-13:45 – тренировка ХК «ВДВ»
14:00-15:00 – секция фигурного катания НП-1, НП-2(Цветкова О.Д., Зеленковский А.В.)
15:00-15:45 – секция фигурн.катания ТГ-1,ТГ-2 (Зеленковский А.В., Цветкова О.Д.)
16:00-17:00 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д.Ф.)
17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)
19:00-20:00 – секция хоккея СОГ-4 (Пузанов О.В.)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Порхов»
22:45-23:45 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово»
00:00-01:00 – тренировка ХК «Звезда»
14 января, суббота
07:00-08:00 – тренировка ХК «Дружина»
08:15-09:15 – секция хоккея НП-1 (Пузанов О.В.)
09:15-10:00 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий О.В.)
10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)
11:30-12:45 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских Е.И.)
13:00-14:30 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)
14:45-16:15 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов Л.С.)
16:30-17:30 – массовое катание
17:45-18:45 – массовое катание
Чемпионат области по хоккею
19:00-20:00 – «Штурм»-«Луки Спорт»
20:15-21:15 – «АвтоФаворит»-«Новоржев»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Ганза»
22:45-00:00 – массовое катание (ночная дискотека 1час 15 мин. по цене 1часа)
15 января, воскресенье
07:00-08:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
08:15-09:45 – секция фигурного катания НП-1,ТГ1/2 (Цветкова О.Д., Зеленковский А.В.)
10:00-11:30 – секция фигурного катания НП-3,НП-1 (Робина М.М., Цветкова О.Д.)
11:45-13:00 – секция фигурного катания ТГ-2,ТГ-1 (Зеленковский А.М., Цветкова О.Д.)
13:15-14:45 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов Л.С.)
14:45-16:15 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)
16:30-17:30 – массовое катание
17:45-18:45 – массовое катание
Чемпионат области по хоккею
19:00-20:00 – «Бежаницы»-«Ганза»
20:15-21:15 – «Невель»-«Барсы-2»
Фестиваль Н.Х.Л.
21:30-22:45 – «Звезда»-«Гвардия»
23:00-00:00 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
00:15-01:15 – тренировка ХК «Сталь»
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Пропал человек: куда звонить и куда обращаться?17:11
- В псковском магазине изъяли фальшивку15:25
- Псковичи продолжают пренебрегать элементарными правилами безопасности12:48
- Как обезопасить свой дом от незваных «гостей». Советы псковской полиции12:03
- Куда пойти в Пскове 8 января?11:21
- Один человек погиб и пятеро пострадали за минувшие сутки в Псковской области11:08
- Учим детей звонить в службы экстренной помощи. Памятка для псковичей10:04
- Губернаторская ёлка в Пскове подарила радость почти 3 тысячам детей09:28
- Полевые кухни МЧС: чай и каша для замерзающих псковичей09:26
- Ледовая арена ждет псковичей: График работы с 9 по 15 января09:20
- В субботу в Пскове обещают снег и -18 градусов07.01, 10:03
- 750 литров спирта без документов задержали под Опочкой07.01, 10:01
- Праздничная афиша: Куда пойти 7 января в Пскове07.01, 09:44
- На Рождество порядок в Псковской области охраняли свыше 300 полицейских07.01, 09:27
- Как провести в Псковской области 6 января06.01, 11:29
- Рекордно малое количество пьяных за рулем задержали на дорогах Псковской области в четверг, 5 января06.01, 10:42
- 10 рождественских советов от МЧС06.01, 10:26
- В Пскове простились с бывшим начальником угрозыска05.01, 09:55
- За сутки на дорогах Псковской области задержали 11 пьяных водителей05.01, 09:43
- Куда пойти 5 января в Пскове и Великих Луках05.01, 09:38
Лидеры обсуждений
- Объявлен ещё один хэдлайнер XXIV Пушкинского театрального фестиваля
- Какие профессии будут востребованы через 5 лет
- В борьбе с пробками в Пскове сотрут ещё несколько зебр
- Появились фотографии людей, подозреваемых в мошенничестве с билетами на новогодние представления в Ледовом дворце
- Пскович пытался натравить собаку на полицейских
- С банковской карты псковички мошенники похитили 30 тысяч рублей
- Афиша на 31 декабря
- Псковские пограничники против немецких танков
- ТКД Псковской области помогает собрать пожертвования на возведение храма
- Какие профессии исчезнут через 10 лет