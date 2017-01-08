Ледовая арена ждет псковичей: График работы с 9 по 15 января

Опубликовано расписание работы ледовой арены на неделю

9 января, понедельник

06:00-07:00 – тренировка ХК «Дружина»

07:15-08:15 – тренировка ХК «Евро-Керамика»

08:30-09:30 – секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Зеленковский А.В.,Цветкова О.Д.)

09:45-10:45 – секция фигурного катания СОГ-2 ( Робина М.М.)

11:00-12:15 – секция фигурного катания СОГ-1,СОГ-1 (Робина М.М.,Цветкова О.Д.

12:30-13:30 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2, НП-1(Зеленковский А.В.Цветкова О.Д.)

14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1/2(Зеленковский А.В.)

14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1 (Цветкова О.Д.)

15:30-16:15 – секция фигурного катания ТГ-2 (Зеленковский А.В.)

16:30-17:30 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)

17:30-18:30 – секция хоккея НП-3. ТГ-3 (Пошелюк Д.Ф., Автомов Л.С.)

18:45:20:00 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских Е.И.)

20:15-21:15 – тренировка ХК «Ветераны»

21:30-22:30 – тренировка ХК «Звезда»

22:45-23:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

00:00-01:00 – тренировка ХК «Гвардия»



10 января, вторник

06:30-07:30 – тренировка ХК «Барсы»

07:30-08:30 – технический перерыв

08:45-09:45 – секция хоккея НП-1(Пузанов О.В)

10:00-11:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Зеленковский А.В., Цветкова О.Д.)

11:00-11:45 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)

12:00-13:00 – секция фигурного катания ТГ-1 (Цветкова О.Д.)

13:15-14:15 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)

14:30-15:30 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д.Ф.)

15:45-17:00 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов Л.С.)

17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)

19:00-20:00 – секция фигурного катания ТГ1/2, НП3 (Зеленковский А.В., Робина М.М.)

Фестиваль Н.Х.Л.

20:15-21:30 – «Легион»-«Плесков»

21:45-22:45 – тренировка ХК «Легион»

23:00-00:00 – тренировка ХК «Псков»



11 января, среда

06:30-07:30 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»

07:45-08:45 – технический перерыв

09:00-10:00 – секция хоккея НП-1 (Пузанов О.В.)

10:15-11:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2(Зеленковский А.В.. Цветкова О.Д.)

11:00-12:15 – секция фигурного катания СОГ-2 (Робина М.М.)

12:30-13:30 – массовое катание с клюшками(взрослые и дети с 14 лет)

13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2 (Зеленковский А.М.)

14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-2,ТГ-1(Зеленковский А.В., Цветкова О.Д.)

15:30-16:15 – секция хоккея СОГ-3(Ваганов Н.Н.)

16:15-17:30 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов Л.С.)

17:45-19:00 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)

19:15-20:15 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д.Ф.)

20:30-21:30 – тренировка ХК «Барсы»

21:45-22:45 – тренировка ХК «Медведи»

23:00-00:00 – тренировка ХК «Родина»

00:15-01:15 – тренировка ХК «Сталь»



12 января, четверг

06:30-07:30 – тренировка ХК «Евро-Керамика»

07:30-08:30 – технический перерыв

08:45-10:00 – секция хоккея НП-1 (Пузанов О.В.)

10:15-11:15 – секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Зеленковский А.В.,Цветкова ОД.)

11:30-12:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)

12:45-13:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

14:00-14:45 – секция фигурного катания НП-2 (Зеленковский А.В.)

14:45-15:30 – секция фигурного катания ТГ-2,ТГ-1 (Зеленковский А.В., Цветкова О.Д.)

15:45-17:00 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д.Ф.)

17:15-18:30 – секция хоккея ТГ-1(Виолентий О.В.)

18:45-20:00 – секция фигурного катания ТГ-1/2, НП-3 (Зеленковский А.В., Робина М.М.)

Фестиваль Н.Х.Л.

20:15-21:30 –«Родина»-«Псков»

21:45-22:45 –тренировка ХК «Красный город»

23:00-00:00 –тренировка ХК «АвтоФаворит»

00615-01:15 – тренировка ХК «Гвардия»



13 января, пятница

06:30-07:30 – тренировка ХК «Барсы»

07:30-08:30 – технический перерыв

08:45-10:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1 (Зеленковский А.В.)

10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)

11:30-12:30 – секция фигурного катания СОГ1,СОГ1 (Цветкова О.Д., Робина М.М.)

12:45-13:45 – тренировка ХК «ВДВ»

14:00-15:00 – секция фигурного катания НП-1, НП-2(Цветкова О.Д., Зеленковский А.В.)

15:00-15:45 – секция фигурн.катания ТГ-1,ТГ-2 (Зеленковский А.В., Цветкова О.Д.)

16:00-17:00 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д.Ф.)

17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)

19:00-20:00 – секция хоккея СОГ-4 (Пузанов О.В.)

20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»

21:30-22:30 – тренировка ХК «Порхов»

22:45-23:45 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово»

00:00-01:00 – тренировка ХК «Звезда»



14 января, суббота

07:00-08:00 – тренировка ХК «Дружина»

08:15-09:15 – секция хоккея НП-1 (Пузанов О.В.)

09:15-10:00 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий О.В.)

10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)

11:30-12:45 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских Е.И.)

13:00-14:30 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)

14:45-16:15 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов Л.С.)

16:30-17:30 – массовое катание

17:45-18:45 – массовое катание

Чемпионат области по хоккею

19:00-20:00 – «Штурм»-«Луки Спорт»

20:15-21:15 – «АвтоФаворит»-«Новоржев»

21:30-22:30 – тренировка ХК «Ганза»

22:45-00:00 – массовое катание (ночная дискотека 1час 15 мин. по цене 1часа)



15 января, воскресенье

07:00-08:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

08:15-09:45 – секция фигурного катания НП-1,ТГ1/2 (Цветкова О.Д., Зеленковский А.В.)

10:00-11:30 – секция фигурного катания НП-3,НП-1 (Робина М.М., Цветкова О.Д.)

11:45-13:00 – секция фигурного катания ТГ-2,ТГ-1 (Зеленковский А.М., Цветкова О.Д.)

13:15-14:45 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов Л.С.)

14:45-16:15 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)

16:30-17:30 – массовое катание

17:45-18:45 – массовое катание

Чемпионат области по хоккею

19:00-20:00 – «Бежаницы»-«Ганза»

20:15-21:15 – «Невель»-«Барсы-2»

Фестиваль Н.Х.Л.

21:30-22:45 – «Звезда»-«Гвардия»

23:00-00:00 – тренировка ХК «АвтоФаворит»

00:15-01:15 – тренировка ХК «Сталь»