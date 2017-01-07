В субботу в Пскове обещают снег и -18 градусов

Атмосферное давление высокое

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 7 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.



Ветер Ю направлений 2-7 м/сек.



Температура по области: -18…-23, местами до -26, днем -13…-18.



Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.



Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.