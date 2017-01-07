В субботу в Пскове обещают снег и -18 градусов
07 Января 2017 - 10:03Главная → Хроника дня
Атмосферное давление высокое
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 7 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.
Ветер Ю направлений 2-7 м/сек.
Температура по области: -18…-23, местами до -26, днем -13…-18.
Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.
Ветер Ю направлений 2-7 м/сек.
Температура по области: -18…-23, местами до -26, днем -13…-18.
Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.
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