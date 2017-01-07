750 литров спирта без документов задержали под Опочкой
07 Января 2017 - 10:01Главная → Хроника дня
Возбуждено дело об административном правонарушении. Расследование продолжается
Минувшей ночью сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Опочецкий» была задержана автомашина «Фольксваген», под управлением гражданина Республики Беларусь. Как сообщили в «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, при осмотре транспортного средства стражами порядка было обнаружено 750 литров спиртосодержащей жидкости без необходимых сопроводительных документов.
В настоящее время продукция изъята и направлена на исследование.
В настоящее время продукция изъята и направлена на исследование.
Комментарии: 1
Комментарии
Анонимный
07 Января 2017 - 12:17
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