750 литров спирта без документов задержали под Опочкой

Возбуждено дело об административном правонарушении. Расследование продолжается

Минувшей ночью сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Опочецкий» была задержана автомашина «Фольксваген», под управлением гражданина Республики Беларусь. Как сообщили в «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, при осмотре транспортного средства стражами порядка было обнаружено 750 литров спиртосодержащей жидкости без необходимых сопроводительных документов.



В настоящее время продукция изъята и направлена на исследование.