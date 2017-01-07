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Праздничная афиша: Куда пойти 7 января в Пскове

07 Января 2017 - 09:44
Главная → Хроника дня
Опубликована афиша мероприятий на сегодняшний день

Кино

Кинотеатр «Мираж Синема» в ТРК «Акваполис» (ул. Кузбасской Дивизии, 19, Псков, Псковская обл., 180016).

10:10 - 12:13

 Кредо убийцы

 

10:30 - 12:28

 Моана

 

10:45 - 12:23

 Снежная королева 3. Огонь и лед

 

10:50 - 12:14

 Три богатыря и Морской царь

 

11:05 - 11:52

 Мульт в кино. Выпуск № 44

 

11:40 - 13:28

 Монстр-траки

 

12:10 - 12:57

 Мульт в кино. Выпуск № 44

 

12:15 - 14:43

 Викинг (18+)

 

12:30 - 13:54

 Три богатыря и Морской царь

 

12:30 - 14:33

 Кредо убийцы

 

12:40 - 14:28

 Монстр-траки

 

12:45 - 14:19

 Ёлки 5

 

13:15 - 15:43

 Викинг (18+)

 

13:45 - 15:48

 Кредо убийцы

 

14:10 - 15:34

 Три богатыря и Морской царь

 

14:35 - 16:35

 Дед Мороз. Битва Магов

 

14:45 - 16:23

 Снежная королева 3. Огонь и лед

 

14:50 - 16:53

 Кредо убийцы

 

15:00 - 17:28

 Викинг (18+)

 

15:50 - 17:14

 Три богатыря и Морской царь

 

16:00 - 18:24

 Викинг (12+)

 

16:05 - 18:08

 Кредо убийцы

 

16:40 - 18:28

 Монстр-траки

 

16:50 - 18:24

 Ёлки 5

 

17:10 - 19:13

 Кредо убийцы

 

17:30 - 18:54

 Три богатыря и Морской царь

 

17:45 - 20:13

 Викинг (18+)

 

18:25 - 20:28

 Кредо убийцы

 

18:40 - 21:08

 Викинг (18+)

 

18:45 - 21:05

 Изгой-один: Звёздные войны. Истории

 

18:50 - 20:52

 Пассажиры

 

19:10 - 20:46

 Без тормозов

 

19:30 - 21:33

 Кредо убийцы

 

20:30 - 22:58

 Викинг (18+)

 

20:45 - 22:48

 Кредо убийцы

 

21:05 - 23:07

 Пассажиры

 

21:15 - 23:03

 Монстр-траки

 

21:20 - 22:54

 Ёлки 5

 

21:25 - 23:53

 Викинг (18+)

 

21:50 - 23:53

 Кредо убийцы

 

23:05 - 01:08

 Кредо убийцы

 

23:10 - 00:58

 Монстр-траки

 

23:15 - 01:43

 Викинг (18+)

 

23:20 - 01:22

 Пассажиры

 

23:25 - 01:01

 Без тормозов

 

00:05 - 02:33

 Викинг (18+)

 

00:10 - 02:13

 Кредо убийцы

 


Кинотеатр «Победа» (Псков, Октябрьский пр., 17, тел. (8112) 75-77-07).

По 11 января: «Елки 5» (6+) Семейная комедия. Режиссер:    Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман. В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Анна Хилькевич, Александр Домогаров мл., Кирилл Плетнев.

По 11 января: «Дед Мороз. Битва Магов» (6+) Семейное фэнтези. Режиссер: Александр Войтинский («Призрак», «Елки»). В ролях: Федор Бондарчук, Алексей Кравченко, Таисия Вилкова, Никита Волков, Владимир Гостюхин, Егор Бероев, Ксения Алферова, Сергей Бадюк.

По 25 января: «Три богатыря и Морской царь» (6+) Семейная анимация. Режиссёр: Константин Феоктистов.

По 25 января: «Кредо убийцы» 3D (16+)Фантастика, фэнтези, боевик, приключения. Режиссёр:     Джастин Курзель. В ролях: Марион Котийяр, Майкл Фассбендер, Эсси Дэвис, Джереми Айронс, Брендан Глисон, Шарлотта Рэмплинг, Майкл Кеннет Уильямс, Ариана Лабед, Дени Меноше, Каллум Тернер.
 

Пушкинский заповедник приглашает

Новогодние и рождественские праздники в Пушкинском заповеднике (6+).

7 января, 18.00 - «Прелестные мелочи» (для разновозрастной аудитории). Знакомство с «языком веера», написание рождественского поздравления близким людям с использованием образцов эпистолярного жанра ХIХ века, с помощью чернил и перьев.

7 января в 17.00 - «Рождественские вечера в русской усадьбе». Литературно-музыкальная гостиная пушкинского времени: стихи, романсы, танцы, игры, шарады (вход до 40 человек). Музей-усадьба «Тригорское», Дом-музей Осиповых и Вульфов.
 

Выставка

Галерея «ДАР» (Псков, ул. Советская, 111; тел. (8112) 61-00-36).

«... Если ангел объектива Под крыло твой мир берёт...» (строки из стихотворения Арсения Тарковского).

Фотовыставка Светланы Гавриловой. (6+). Совершенно рождественское настроение царит на новой выставке фотохудожника Светланы Гавриловой. Зрителя встречают и окружают портреты, пейзажи и натюрморты, но главное в каждом из них – очень сильное чувство автора, её отношение к миру. И чаще всего это – любовь. Фотохудожника Светлану Гаврилову Псков знает прекрасно. Но выставки её столь не часты, что не стоит упускать эту, новую.

Псковский музей-заповедник до 29 января, с 11.00 до 18.00 (выходные дни: каждый понедельник).

«XPLACE 60 минут будущего» (6+) - Выставка, переворачивающая мир с ног на голову. Сотрудники музея встречают посетителей на входе и сразу же надевают на каждого очки-инвертоскоп, которые мигом выбивают из привычной колеи, потому что переворачивают всё вокруг с ног на голову. Надо ухитриться пройти в этих очках по узкому коридору, нарисовать треугольник или хотя бы провести на доске ровную линию. Оживающие картины, летающая доска (хаверборд), как из фильма «Назад в будущее», удивительный прибор нейроконтроллер, позволяющий выяснить, как быстро вы умеете сосредотачиваться, чтобы справиться с трудной задачкой (в данном случае необходимо поднять в воздух игрушечный вертолёт и, уж поверьте, для этого приходится попыхтеть), аттракционы дополненной реальности (наведёшь планшет на картинку – и она начинает двигаться)… Впервые в одном пространстве Псковского музея-заповедника собраны самые интересные технологические новинки, позволяющие не только развлечься, но и задуматься о пройденном в школе. В отличие от обычных компьютерных игр эти цифровые аттракционы заставляют двигаться, взаимодействовать с товарищами, испытывают на прочность ваши силу духа и воли, учат управлять своим телом. 

Фондохранилище (Дом Массона), Комсомольский пер., 6, тел. 8(8112)72 70 97, 8(8112) 66 33 11 

7 января – «И любо нам святое дело» (выставка икон и лицевого шитья XV-XVII веков).

 

Театр

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков, ул. Пушкина, 3/13; тел. (8112) 66-40-39, 72-74-02, 72-80-22 (касса), 72-83-42).

По 7 января - Спектакль «Золушка». Это музыкальная постановка с оригинальными песнями и танцами. Наталья Лапина, молодой режиссер из Петербурга, представляет «Золушку» как хулиганскую игровую историю с чудесными превращениями и праздничным финалом! Спектакль для семейного просмотра.

По 7 января - Новогодняя елка. У нарядной, сверкающей ёлки детей встретят Дед Мороз, Снегурочка и любимые сказочные персонажи.
 

Медиа-холл КТД

По 10 января - Мультканикулы. Дети и взрослые смогут посмотреть свои любимые картины «Союзмультфильма» и самые свежие новинки студии, которых еще не было в широком прокате.

Начало в 13.00.

«Красная программа»

Вот был бы большим (Веселая карусель 35) 2013
Военная инструкция для мальчишек (Веселая карусель 36) 2014
Р-Р-Р (Веселая карусель 36) 2014
Тайна старика Тимофея (Веселая карусель 36) 2014
Советчики (Веселая карусель 37) 2014
Снежные зайчики (Веселая карусель 37) 2014
Ямка с водой (Веселая карусель 38) 2014
Сын капитана (Веселая карусель 38) 2014
Ушла в Париж (Веселая карусель 38) 2014
Почему исчезли динозавры (Веселая карусель 39) 2015
Коровка (Веселая карусель 39) 2015
Бегемот и компот (Веселая карусель 39) 2015
ПЫК-ПЫК-ПЫК (Веселая карусель 39) 2015
Муравей и муравьед (Веселая карусель 39) 2015
Дед Мазай и другие 2007
Знакомые нашей ёлки 2004
 

Для детей

Псков, Детский парк

7 января - «В светлый праздник Рождества!». Театрализованный праздник для всей семьи и рождественский Фестиваль светошариков (Санкт-Петербург). Начало в 16.30.

7 января, 18.00 в Пскове состоится Рождественский Фестиваль светошариков «Вместе Зажигаем», который пройдет в Детском парке в 18:00.

Данный арт-проект подарит невероятную феерию из огня и пиротехники, шоу света и лазеров – приглашаем окунуться в волшебство. 

Главным атрибутом праздника станут сотни гелиевых светошариков в руках каждого, которые по сигналу взмоют в темное небо Пскова, прокладывая дорогу мечтам истинных романтиков! 

ТЦ Рубин, торговый центр в Пскове

7 января, 16.00 - Большая новогодняя программа с участием Деда Мороза и Снеугрочки! Все смогут рассказать свои стихотворения, спеть песенки, станцевать танцы и получить за исполнения отличные подарки! Только с этот день пройдет конкурс Снегурочек! Самая лучшая получит суперприз и возможность стать официальной снегурочкой ТРЦ «Рубин». И все это потому что это самый волшебный день в году - Рождество!

Ледовый дворец, Псков

Тропически комплекс «Миндо» приехал в Псков.
 
По тропическому саду свободно порхает более 25-ти тропических бабочек, принадлежащих к 20-ти различным видам, из центральной Америки юго-восточной Азии, в вольерах резвятся ярчайшие экзотические птички, включая одного из крупнейших попугаев — Какаду, чилийские белки Дэгу, хамелеон и т.д

В 3- прудах Комплекса разместились 5 разновидностей черепах, японские карпы, астронотусы и небольшие крокодилы.300 рублей-взрослый, 200-детский, групповые билеты для детей от 15 человек - 170 руб, дети до 3-х лет бесплатно.

Стадион «Машиностроитель»

7 января ожидается большое грандиозное новогоднее шоу в цирке «Аншлаг». Зрители увидят: шоу умных обезьян, канатоходцы, страусы-альбиносы, дрессированные ламы, воздушные гимнасты, эквилибристы, акробаты на мяче, вараны и др.

Клоун «Кука» развлекает в перерывах. Программа в 2-х отделениях рассчитана на 2 ч. 30 мин. 

Билеты можно приобрести в ТЦ «Империал» и на стадионе «Машиностроитель» с 10 до 19 часов ежедневно. Стоимость билета от 500 до 1200 рублей.

 

Великие Луки

Городской дом культуры им. Ленина (ул. Малышева, д. 13) Справки по телефону: 6-12-07.

7 января в 15.00 - «Рождественские истории» - праздничный концерт 

 

Дно

7 января, 15.00 – Танцевальный вечер «Рождественское чудо».
 

Идрица

5 и 7 января 2017 года в 12:00 «Мастерская Деда Мороза и Снегурочки» мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Стоимость участия 100 рублей. 
 

Сосновый бор

7 января 2017 23:00-02:00 Рождественская Дискотека. Цена билета: 100 руб.

7 января 2017 16:00 Повторение сказки «Золушка или капризы Мышильды» Зрительный зал. Цена билета: 100 руб.

 

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