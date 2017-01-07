Праздничная афиша: Куда пойти 7 января в Пскове
Кино
Кинотеатр «Мираж Синема» в ТРК «Акваполис» (ул. Кузбасской Дивизии, 19, Псков, Псковская обл., 180016).
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10:10 - 12:13
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10:30 - 12:28
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10:45 - 12:23
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10:50 - 12:14
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11:05 - 11:52
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11:40 - 13:28
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12:10 - 12:57
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12:15 - 14:43
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12:30 - 13:54
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12:30 - 14:33
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12:40 - 14:28
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12:45 - 14:19
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13:15 - 15:43
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13:45 - 15:48
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14:10 - 15:34
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14:35 - 16:35
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14:45 - 16:23
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14:50 - 16:53
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15:00 - 17:28
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15:50 - 17:14
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16:00 - 18:24
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16:05 - 18:08
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16:40 - 18:28
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16:50 - 18:24
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17:10 - 19:13
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17:30 - 18:54
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17:45 - 20:13
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18:25 - 20:28
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18:40 - 21:08
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18:45 - 21:05
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18:50 - 20:52
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19:10 - 20:46
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19:30 - 21:33
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20:30 - 22:58
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20:45 - 22:48
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21:05 - 23:07
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21:15 - 23:03
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21:20 - 22:54
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21:25 - 23:53
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21:50 - 23:53
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23:05 - 01:08
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23:10 - 00:58
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23:15 - 01:43
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23:20 - 01:22
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23:25 - 01:01
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00:05 - 02:33
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00:10 - 02:13
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Кинотеатр «Победа» (Псков, Октябрьский пр., 17, тел. (8112) 75-77-07).
По 11 января: «Елки 5» (6+) Семейная комедия. Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман. В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Анна Хилькевич, Александр Домогаров мл., Кирилл Плетнев.
По 11 января: «Дед Мороз. Битва Магов» (6+) Семейное фэнтези. Режиссер: Александр Войтинский («Призрак», «Елки»). В ролях: Федор Бондарчук, Алексей Кравченко, Таисия Вилкова, Никита Волков, Владимир Гостюхин, Егор Бероев, Ксения Алферова, Сергей Бадюк.
По 25 января: «Три богатыря и Морской царь» (6+) Семейная анимация. Режиссёр: Константин Феоктистов.
По 25 января: «Кредо убийцы» 3D (16+)Фантастика, фэнтези, боевик, приключения. Режиссёр: Джастин Курзель. В ролях: Марион Котийяр, Майкл Фассбендер, Эсси Дэвис, Джереми Айронс, Брендан Глисон, Шарлотта Рэмплинг, Майкл Кеннет Уильямс, Ариана Лабед, Дени Меноше, Каллум Тернер.
Пушкинский заповедник приглашает
Новогодние и рождественские праздники в Пушкинском заповеднике (6+).
7 января, 18.00 - «Прелестные мелочи» (для разновозрастной аудитории). Знакомство с «языком веера», написание рождественского поздравления близким людям с использованием образцов эпистолярного жанра ХIХ века, с помощью чернил и перьев.
7 января в 17.00 - «Рождественские вечера в русской усадьбе». Литературно-музыкальная гостиная пушкинского времени: стихи, романсы, танцы, игры, шарады (вход до 40 человек). Музей-усадьба «Тригорское», Дом-музей Осиповых и Вульфов.
Выставка
Галерея «ДАР» (Псков, ул. Советская, 111; тел. (8112) 61-00-36).
«... Если ангел объектива Под крыло твой мир берёт...» (строки из стихотворения Арсения Тарковского).
Фотовыставка Светланы Гавриловой. (6+). Совершенно рождественское настроение царит на новой выставке фотохудожника Светланы Гавриловой. Зрителя встречают и окружают портреты, пейзажи и натюрморты, но главное в каждом из них – очень сильное чувство автора, её отношение к миру. И чаще всего это – любовь. Фотохудожника Светлану Гаврилову Псков знает прекрасно. Но выставки её столь не часты, что не стоит упускать эту, новую.
Псковский музей-заповедник до 29 января, с 11.00 до 18.00 (выходные дни: каждый понедельник).
«XPLACE 60 минут будущего» (6+) - Выставка, переворачивающая мир с ног на голову. Сотрудники музея встречают посетителей на входе и сразу же надевают на каждого очки-инвертоскоп, которые мигом выбивают из привычной колеи, потому что переворачивают всё вокруг с ног на голову. Надо ухитриться пройти в этих очках по узкому коридору, нарисовать треугольник или хотя бы провести на доске ровную линию. Оживающие картины, летающая доска (хаверборд), как из фильма «Назад в будущее», удивительный прибор нейроконтроллер, позволяющий выяснить, как быстро вы умеете сосредотачиваться, чтобы справиться с трудной задачкой (в данном случае необходимо поднять в воздух игрушечный вертолёт и, уж поверьте, для этого приходится попыхтеть), аттракционы дополненной реальности (наведёшь планшет на картинку – и она начинает двигаться)… Впервые в одном пространстве Псковского музея-заповедника собраны самые интересные технологические новинки, позволяющие не только развлечься, но и задуматься о пройденном в школе. В отличие от обычных компьютерных игр эти цифровые аттракционы заставляют двигаться, взаимодействовать с товарищами, испытывают на прочность ваши силу духа и воли, учат управлять своим телом.
Фондохранилище (Дом Массона), Комсомольский пер., 6, тел. 8(8112)72 70 97, 8(8112) 66 33 11
7 января – «И любо нам святое дело» (выставка икон и лицевого шитья XV-XVII веков).
Театр
Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков, ул. Пушкина, 3/13; тел. (8112) 66-40-39, 72-74-02, 72-80-22 (касса), 72-83-42).
По 7 января - Спектакль «Золушка». Это музыкальная постановка с оригинальными песнями и танцами. Наталья Лапина, молодой режиссер из Петербурга, представляет «Золушку» как хулиганскую игровую историю с чудесными превращениями и праздничным финалом! Спектакль для семейного просмотра.
По 7 января - Новогодняя елка. У нарядной, сверкающей ёлки детей встретят Дед Мороз, Снегурочка и любимые сказочные персонажи.
Медиа-холл КТД
По 10 января - Мультканикулы. Дети и взрослые смогут посмотреть свои любимые картины «Союзмультфильма» и самые свежие новинки студии, которых еще не было в широком прокате.
Начало в 13.00.
«Красная программа»
Вот был бы большим (Веселая карусель 35) 2013
Военная инструкция для мальчишек (Веселая карусель 36) 2014
Р-Р-Р (Веселая карусель 36) 2014
Тайна старика Тимофея (Веселая карусель 36) 2014
Советчики (Веселая карусель 37) 2014
Снежные зайчики (Веселая карусель 37) 2014
Ямка с водой (Веселая карусель 38) 2014
Сын капитана (Веселая карусель 38) 2014
Ушла в Париж (Веселая карусель 38) 2014
Почему исчезли динозавры (Веселая карусель 39) 2015
Коровка (Веселая карусель 39) 2015
Бегемот и компот (Веселая карусель 39) 2015
ПЫК-ПЫК-ПЫК (Веселая карусель 39) 2015
Муравей и муравьед (Веселая карусель 39) 2015
Дед Мазай и другие 2007
Знакомые нашей ёлки 2004
Для детей
Псков, Детский парк
7 января - «В светлый праздник Рождества!». Театрализованный праздник для всей семьи и рождественский Фестиваль светошариков (Санкт-Петербург). Начало в 16.30.
7 января, 18.00 в Пскове состоится Рождественский Фестиваль светошариков «Вместе Зажигаем», который пройдет в Детском парке в 18:00.
Данный арт-проект подарит невероятную феерию из огня и пиротехники, шоу света и лазеров – приглашаем окунуться в волшебство.
Главным атрибутом праздника станут сотни гелиевых светошариков в руках каждого, которые по сигналу взмоют в темное небо Пскова, прокладывая дорогу мечтам истинных романтиков!
ТЦ Рубин, торговый центр в Пскове
7 января, 16.00 - Большая новогодняя программа с участием Деда Мороза и Снеугрочки! Все смогут рассказать свои стихотворения, спеть песенки, станцевать танцы и получить за исполнения отличные подарки! Только с этот день пройдет конкурс Снегурочек! Самая лучшая получит суперприз и возможность стать официальной снегурочкой ТРЦ «Рубин». И все это потому что это самый волшебный день в году - Рождество!
Ледовый дворец, ПсковТропически комплекс «Миндо» приехал в Псков.
По тропическому саду свободно порхает более 25-ти тропических бабочек, принадлежащих к 20-ти различным видам, из центральной Америки юго-восточной Азии, в вольерах резвятся ярчайшие экзотические птички, включая одного из крупнейших попугаев — Какаду, чилийские белки Дэгу, хамелеон и т.д
В 3- прудах Комплекса разместились 5 разновидностей черепах, японские карпы, астронотусы и небольшие крокодилы.300 рублей-взрослый, 200-детский, групповые билеты для детей от 15 человек - 170 руб, дети до 3-х лет бесплатно.
Стадион «Машиностроитель»
7 января ожидается большое грандиозное новогоднее шоу в цирке «Аншлаг». Зрители увидят: шоу умных обезьян, канатоходцы, страусы-альбиносы, дрессированные ламы, воздушные гимнасты, эквилибристы, акробаты на мяче, вараны и др.
Клоун «Кука» развлекает в перерывах. Программа в 2-х отделениях рассчитана на 2 ч. 30 мин.
Билеты можно приобрести в ТЦ «Империал» и на стадионе «Машиностроитель» с 10 до 19 часов ежедневно. Стоимость билета от 500 до 1200 рублей.
Великие Луки
Городской дом культуры им. Ленина (ул. Малышева, д. 13) Справки по телефону: 6-12-07.
7 января в 15.00 - «Рождественские истории» - праздничный концерт
Дно
7 января, 15.00 – Танцевальный вечер «Рождественское чудо».
Идрица
5 и 7 января 2017 года в 12:00 «Мастерская Деда Мороза и Снегурочки» мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Стоимость участия 100 рублей.
Сосновый бор
7 января 2017 23:00-02:00 Рождественская Дискотека. Цена билета: 100 руб.
7 января 2017 16:00 Повторение сказки «Золушка или капризы Мышильды» Зрительный зал. Цена билета: 100 руб.
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