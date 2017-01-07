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На Рождество порядок в Псковской области охраняли свыше 300 полицейских

07 Января 2017 - 09:27
Главная → Хроника дня
В регионе прошли праздничные мероприятия в честь Рождества Христова
В 88 церквях и храмах Псковской области прошли рождественские мероприятия. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, для обеспечения безопасности во время проведения богослужений было задействовано свыше 300 сотрудников УМВД и Росгвардии, членов народных дружин. Усиленные наряды несли службу возле православных храмов, церквей и монастырей.

Для обеспечения охраны общественной безопасности и порядка, предупреждения возможных правонарушений полицейские провели обследование территорий, на которых проводились массовые мероприятия. Сотрудники ГИБДД несли дежурство, обеспечивая безопасность дорожного движения.

Благодаря слаженной работе сотрудников полиции нарушений правопорядка допущено не было.
Комментарии: 1
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Комментарии

Димитрий Анатольевич
07 Января 2017 - 11:22
А почему все молчат, о том, что содействие в охране общественного порядка оказывали сотрудники ЧОП? Или они не люди???
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