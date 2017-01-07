На Рождество порядок в Псковской области охраняли свыше 300 полицейских

В регионе прошли праздничные мероприятия в честь Рождества Христова

В 88 церквях и храмах Псковской области прошли рождественские мероприятия. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, для обеспечения безопасности во время проведения богослужений было задействовано свыше 300 сотрудников УМВД и Росгвардии, членов народных дружин. Усиленные наряды несли службу возле православных храмов, церквей и монастырей.



Для обеспечения охраны общественной безопасности и порядка, предупреждения возможных правонарушений полицейские провели обследование территорий, на которых проводились массовые мероприятия. Сотрудники ГИБДД несли дежурство, обеспечивая безопасность дорожного движения.



Благодаря слаженной работе сотрудников полиции нарушений правопорядка допущено не было.