7 Января 2017
Псков
 °C
Великие Луки
-3 .. -5 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУзнайте, что вам пожелали на Новый годНовогодняя афиша Псковской областиПравославные тропыНародное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

Как провести в Псковской области 6 января

06 Января 2017 - 11:29
Главная → Хроника дня
Подробная афиша мероприятий на первую пятницу нового года, расписание всех сеансов в к/т "Мираж Синема" в Пскове
10:10 - 12:13 Кредо убийцы
10:30 - 12:28 Моана
10:35 - 12:59 Викинг (12+)
10:45 - 12:23 Снежная королева 3. Огонь и лед
10:50 - 12:14 Три богатыря и Морской царь
11:40 - 13:28 Монстр-траки
12:15 - 14:43 Викинг (18+)
12:30 - 13:54 Три богатыря и Морской царь
12:30 - 14:33 Кредо убийцы
12:40 - 14:28 Монстр-траки
12:45 - 14:19 Ёлки 5
13:15 - 15:43 Викинг (18+)
13:45 - 15:48 Кредо убийцы
14:10 - 15:34 Три богатыря и Морской царь
14:35 - 16:35 Дед Мороз. Битва Магов
14:45 - 16:23 Снежная королева 3. Огонь и лед
14:50 - 16:53 Кредо убийцы
15:00 - 17:28 Викинг (18+)
15:50 - 17:14 Три богатыря и Морской царь
16:00 - 18:24 Викинг (12+)
16:05 - 18:08 Кредо убийцы
16:40 - 18:28 Монстр-траки
16:50 - 18:24 Ёлки 5
17:10 - 19:13 Кредо убийцы
17:30 - 18:54 Три богатыря и Морской царь
17:45 - 20:13 Викинг (18+)
18:25 - 20:28 Кредо убийцы
18:40 - 21:08 Викинг (18+)
18:45 - 21:05 Изгой-один: Звёздные войны. Истории
18:50 - 20:52 Пассажиры
19:10 - 20:46 Без тормозов
19:30 - 21:33 Кредо убийцы
20:30 - 22:58 Викинг (18+)
20:45 - 22:48 Кредо убийцы
21:05 - 23:07 Пассажиры
21:15 - 23:03 Монстр-траки
21:20 - 22:54 Ёлки 5
21:25 - 23:53 Викинг (18+)
21:50 - 23:53 Кредо убийцы
23:05 - 01:08 Кредо убийцы
23:10 - 00:58 Монстр-траки
23:15 - 01:43 Викинг (18+)
23:20 - 01:22 Пассажиры
23:25 - 01:01 Без тормозов
00:05 - 02:33 Викинг (18+)
00:10 - 02:13 Кредо убийцы

























































 
Псковская областная универсальная научная библиотека
15 декабря – 6 января. «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина» (Сиреневый б-р, д. 3) «Мастерская радости»: мастер-классы по изготовлению рождественских открыток, елочных фонариков и новогодних аппликаций\
 
4-10 января (по мере набора групп) «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина» (Сиреневый б-р, д. 3). Прикасаясь к чуду»: презентация-феерия по книге Сельмы Лагерлеф «Легенда о рождественской розе» (из цикла «У книг не бывает каникул»)
 
4-19 января (по мере набора групп) «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина» (Сиреневый б-р, д. 3) «Рождественская история»:
тематическая беседа о празднике Рождества и Святках.
 
 
Псковский  музей-заповедник
2-8 января 2017 г. Сборные экскурсии по объектам музейного показа

22 декабря-29 января. Выставочный зал (Некрасова, 7). Выставка «XPLACE 60 минут будущего»
 
Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина
6 января, 18.00. Операция Развод, Большая сцена.
Авантюрная комедия, созданная в лучших традициях таких знаменитых фильмов как «Блеф», «Ва-Банк» и «11 Оушенов». Прекрасная игра актеров, увлекательный сюжет на достаточно злободневную тему, отличные декорации и костюмы, одним словом, те, кто купит билеты на спектакль «Операция "Развод"» не пожалеют о потраченном времени и получат удовольствие от этой легкой и динамичной постановки.

Изборск

Музей-заповедник «Изборск»
С 24 декабря по 19 января (по предварительным заявкам) музей-усадьба народа сето в д. Сигово. Интерактивная программа «Зима в королевстве Сетомаа»

6  января 10.00-17.00 Дом купца Шведова. «Рождественская шкатулка»  - мастер-классы по изготовлению символов праздника Рождества Христова и Нового года - «Новогодняя ретро игрушка», «Рождественский венок»

2-8 января 2017 г. (по графику). Интерактивные программы, экскурсии по Изборску и экспозициям музея-заповедника


 
Остров

Военно-исторический музей-заповедник (Остров)
Ул. К. Либкнехта, д. 7 а
 
1-8 января, 7 января выходной
Адаптированные экскурсионные программы в период школьных каникул по предварительным заявкам


Дно

6 января, 12.00; 15.00
кукольный спектакль "Солнышко и снежные человечки"
 

 
Себеж

6 января 2017 года в 15:00
Мастер-класс «Забавные котята».
Стоимость участия в мастер-классах 100 рублей.
 

Сосновый Бор

6 января 2017 в 19:00
«Рождественские вечерки» – посиделки за чаепитием для молодежи,
гадания, танцевальная программа.
 

Великие Луки

Городской дом культуры им. Ленина (ул. Малышева, д. 13)
6 января 16.00 «Волшебная ночь или, когда оживают игрушки» - спектакль Народного коллектива театра ростовых кукол «Маскарад»

6 января 16.00
«Скорый поезд «Алиса – страна чудес» -  премьера новогодней музыкальной сказки по мотивам книг Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»
 
6 января 11.00
«Ёлкины истории» - Baby - ёлка для жителей города
 
Великолукский драматический театр (На сцене ДК ЛК по адресу ул. Зверева, д.29)  
6 января 12.00 «Переполох в новогоднем лесу» - новогоднее представление у елки и сказка
 
Краеведческий музей (ул. Ставского, д.48)  
6 января. «Накануне рождества» - экскурсии в доме-музее ак. И.М. Виноградова
 
ГДК им. А. Гайдара (ул. Либкнехта 9/14)   
6 января 11.00 «Рождества волшебные мгновенья» - праздничная программа 
                                    

Активный отдых

Покататься на коньках в Пскове можно:

1. Каток на стадионе «Машиностроитель» (Кузнецкая, 25). Тел. (8112) 73-86-71
2. Стадион «747» (Я. Фабрициуса, 18). Тел. (8112) 669-111
3. Каток «Айсберг»  (Юбилейная, 67А). Тел. +7-921-703-81-55
4. Каток на «Запсковье» (Труда, 40). Тел. +7-921-506-04-60
5. Каток «Парк культуры и отдыха» (Октябрьский проспект, 34). Тел. (8112) 73-86-71
 
 АФИША НА ВСЕ КАНИКУЛЫ - ТУТ
 
 
 
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Сотни псковичей посетили предновогоднюю ярмарку «АРТ-ель»Псковские школьники сели за штурвал самолётаПосетителям «Акваполиса» показали цирковое шоуЗимний бал в Пскове собрал свыше 500 студентов
Весь фото архив

Видео

20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в СерёдкеРемень для пассажираПсковичка обыграла знатоков «Что? Где? Когда?»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 4 января
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#всевпсков – Рязанская область#всевпсков – Республика Карелия#всевпсков – Московская область#всевпсков – Ленинградская область#всевпсков – Курская область#всевпсков – Костромская область#всевпсков – Калужская область#всевпсков – Ивановская область#всевпсков – Владимирская областьМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУзнайте, что вам пожелали на Новый годНовогодняя афиша Псковской областиПравославные тропыНародное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50