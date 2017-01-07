Как провести в Псковской области 6 января
06 Января 2017 - 11:29Главная → Хроника дня
Подробная афиша мероприятий на первую пятницу нового года, расписание всех сеансов в к/т "Мираж Синема" в Пскове
|10:10 - 12:13
|Кредо убийцы
|10:30 - 12:28
|Моана
|10:35 - 12:59
|Викинг (12+)
|10:45 - 12:23
|Снежная королева 3. Огонь и лед
|10:50 - 12:14
|Три богатыря и Морской царь
|11:40 - 13:28
|Монстр-траки
|12:15 - 14:43
|Викинг (18+)
|12:30 - 13:54
|Три богатыря и Морской царь
|12:30 - 14:33
|Кредо убийцы
|12:40 - 14:28
|Монстр-траки
|12:45 - 14:19
|Ёлки 5
|13:15 - 15:43
|Викинг (18+)
|13:45 - 15:48
|Кредо убийцы
|14:10 - 15:34
|Три богатыря и Морской царь
|14:35 - 16:35
|Дед Мороз. Битва Магов
|14:45 - 16:23
|Снежная королева 3. Огонь и лед
|14:50 - 16:53
|Кредо убийцы
|15:00 - 17:28
|Викинг (18+)
|15:50 - 17:14
|Три богатыря и Морской царь
|16:00 - 18:24
|Викинг (12+)
|16:05 - 18:08
|Кредо убийцы
|16:40 - 18:28
|Монстр-траки
|16:50 - 18:24
|Ёлки 5
|17:10 - 19:13
|Кредо убийцы
|17:30 - 18:54
|Три богатыря и Морской царь
|17:45 - 20:13
|Викинг (18+)
|18:25 - 20:28
|Кредо убийцы
|18:40 - 21:08
|Викинг (18+)
|18:45 - 21:05
|Изгой-один: Звёздные войны. Истории
|18:50 - 20:52
|Пассажиры
|19:10 - 20:46
|Без тормозов
|19:30 - 21:33
|Кредо убийцы
|20:30 - 22:58
|Викинг (18+)
|20:45 - 22:48
|Кредо убийцы
|21:05 - 23:07
|Пассажиры
|21:15 - 23:03
|Монстр-траки
|21:20 - 22:54
|Ёлки 5
|21:25 - 23:53
|Викинг (18+)
|21:50 - 23:53
|Кредо убийцы
|23:05 - 01:08
|Кредо убийцы
|23:10 - 00:58
|Монстр-траки
|23:15 - 01:43
|Викинг (18+)
|23:20 - 01:22
|Пассажиры
|23:25 - 01:01
|Без тормозов
|00:05 - 02:33
|Викинг (18+)
|00:10 - 02:13
|Кредо убийцы
Псковская областная универсальная научная библиотека
15 декабря – 6 января. «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина» (Сиреневый б-р, д. 3) «Мастерская радости»: мастер-классы по изготовлению рождественских открыток, елочных фонариков и новогодних аппликаций\
4-10 января (по мере набора групп) «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина» (Сиреневый б-р, д. 3). Прикасаясь к чуду»: презентация-феерия по книге Сельмы Лагерлеф «Легенда о рождественской розе» (из цикла «У книг не бывает каникул»)
4-19 января (по мере набора групп) «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина» (Сиреневый б-р, д. 3) «Рождественская история»:
тематическая беседа о празднике Рождества и Святках.
Псковский музей-заповедник
2-8 января 2017 г. Сборные экскурсии по объектам музейного показа
22 декабря-29 января. Выставочный зал (Некрасова, 7). Выставка «XPLACE 60 минут будущего»
Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина
6 января, 18.00. Операция Развод, Большая сцена.
Авантюрная комедия, созданная в лучших традициях таких знаменитых фильмов как «Блеф», «Ва-Банк» и «11 Оушенов». Прекрасная игра актеров, увлекательный сюжет на достаточно злободневную тему, отличные декорации и костюмы, одним словом, те, кто купит билеты на спектакль «Операция "Развод"» не пожалеют о потраченном времени и получат удовольствие от этой легкой и динамичной постановки.
Изборск
Музей-заповедник «Изборск»
С 24 декабря по 19 января (по предварительным заявкам) музей-усадьба народа сето в д. Сигово. Интерактивная программа «Зима в королевстве Сетомаа»
6 января 10.00-17.00 Дом купца Шведова. «Рождественская шкатулка» - мастер-классы по изготовлению символов праздника Рождества Христова и Нового года - «Новогодняя ретро игрушка», «Рождественский венок»
2-8 января 2017 г. (по графику). Интерактивные программы, экскурсии по Изборску и экспозициям музея-заповедника
Военно-исторический музей-заповедник (Остров)
Остров
Ул. К. Либкнехта, д. 7 а
1-8 января, 7 января выходной
Адаптированные экскурсионные программы в период школьных каникул по предварительным заявкам
6 января, 12.00; 15.00
Дно
кукольный спектакль "Солнышко и снежные человечки"
6 января 2017 года в 15:00
Себеж
Мастер-класс «Забавные котята».
Стоимость участия в мастер-классах 100 рублей.
Сосновый Бор6 января 2017 в 19:00
«Рождественские вечерки» – посиделки за чаепитием для молодежи,
гадания, танцевальная программа.
Великие ЛукиГородской дом культуры им. Ленина (ул. Малышева, д. 13)
6 января 16.00 «Волшебная ночь или, когда оживают игрушки» - спектакль Народного коллектива театра ростовых кукол «Маскарад»
6 января 16.00
«Скорый поезд «Алиса – страна чудес» - премьера новогодней музыкальной сказки по мотивам книг Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»
6 января 11.00
«Ёлкины истории» - Baby - ёлка для жителей города
Великолукский драматический театр (На сцене ДК ЛК по адресу ул. Зверева, д.29)
6 января 12.00 «Переполох в новогоднем лесу» - новогоднее представление у елки и сказка
Краеведческий музей (ул. Ставского, д.48)
6 января. «Накануне рождества» - экскурсии в доме-музее ак. И.М. Виноградова
ГДК им. А. Гайдара (ул. Либкнехта 9/14)
6 января 11.00 «Рождества волшебные мгновенья» - праздничная программа
Активный отдых
Покататься на коньках в Пскове можно:1. Каток на стадионе «Машиностроитель» (Кузнецкая, 25). Тел. (8112) 73-86-71
2. Стадион «747» (Я. Фабрициуса, 18). Тел. (8112) 669-111
3. Каток «Айсберг» (Юбилейная, 67А). Тел. +7-921-703-81-55
4. Каток на «Запсковье» (Труда, 40). Тел. +7-921-506-04-60
5. Каток «Парк культуры и отдыха» (Октябрьский проспект, 34). Тел. (8112) 73-86-71
АФИША НА ВСЕ КАНИКУЛЫ - ТУТ
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
07 Января 2017
- Как провести в Псковской области 6 января06.01, 11:29
- Рекордно малое количество пьяных за рулем задержали на дорогах Псковской области в четверг, 5 января06.01, 10:42
- 10 рождественских советов от МЧС06.01, 10:26
- В Пскове простились с бывшим начальником угрозыска05.01, 09:55
- За сутки на дорогах Псковской области задержали 11 пьяных водителей05.01, 09:43
- Куда пойти 5 января в Пскове и Великих Луках05.01, 09:38
- МЧС предупреждает псковичей о морозах до минус 24 градусов 5 января05.01, 09:03
- Сорок спортсменов принимают участие в муниципальном чемпионате по шахматам04.01, 10:04
- Сегодня утром в Куньинском районе горела баня04.01, 10:03
- За минувшие сутки в Псковской области задержано десять нетрезвых водителей04.01, 09:46
- С банковской карты псковички мошенники похитили 30 тысяч рублей04.01, 09:42
- Где отдохнуть 4 января?04.01, 09:36
- В Псковской области устанавливается морозная погода04.01, 00:41
- За сутки задержали 16 пьяных водителей03.01, 11:00
- В Великих Луках загорелась квартира03.01, 10:10
- Скончался почетный гражданин Пскова Василий Куличков03.01, 10:00
- Куда сходить 3 января?03.01, 09:35
- Вечером 1 января в Пскове горела квартира02.01, 10:40
- Четырех пьяных водителей задержали в первый день нового года02.01, 10:34
- Где отдохнуть 2 января - афиша развлечений02.01, 10:06
Лидеры обсуждений
- В Министерстве культуры отклонили проект реставрации Псковского кремля
- Объявлен ещё один хэдлайнер XXIV Пушкинского театрального фестиваля
- В тюрьму на 7 лет за срубленную елку
- ЧП недворового масштаба: Ребёнок рухнул в выгребную яму
- Какие профессии будут востребованы через 5 лет
- В борьбе с пробками в Пскове сотрут ещё несколько зебр
- Иван Цецерский: Псковичи умеют отдыхать
- Отец Олег Тэор получил медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени
- Появились фотографии людей, подозреваемых в мошенничестве с билетами на новогодние представления в Ледовом дворце
- ТКД Псковской области помогает собрать пожертвования на возведение храма
Фото
Сотни псковичей посетили предновогоднюю ярмарку «АРТ-ель»Псковские школьники сели за штурвал самолётаПосетителям «Акваполиса» показали цирковое шоуЗимний бал в Пскове собрал свыше 500 студентовВесь фото архив
Видео
20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в СерёдкеРемень для пассажираПсковичка обыграла знатоков «Что? Где? Когда?»Весь видео архив