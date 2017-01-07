Как провести в Псковской области 6 января

Подробная афиша мероприятий на первую пятницу нового года, расписание всех сеансов в к/т "Мираж Синема" в Пскове

Изборск

15 декабря – 6 января. «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина» (Сиреневый б-р, д. 3) «Мастерская радости»: мастер-классы по изготовлению рождественских открыток, елочных фонариков и новогодних аппликаций\4-10 января (по мере набора групп) «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина» (Сиреневый б-р, д. 3). Прикасаясь к чуду»: презентация-феерия по книге Сельмы Лагерлеф «Легенда о рождественской розе» (из цикла «У книг не бывает каникул»)4-19 января (по мере набора групп) «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина» (Сиреневый б-р, д. 3) «Рождественская история»:тематическая беседа о празднике Рождества и Святках.2-8 января 2017 г. Сборные экскурсии по объектам музейного показа22 декабря-29 января. Выставочный зал (Некрасова, 7). Выставка «XPLACE 60 минут будущего»6 января, 18.00. Операция Развод, Большая сцена.Авантюрная комедия, созданная в лучших традициях таких знаменитых фильмов как «Блеф», «Ва-Банк» и «11 Оушенов». Прекрасная игра актеров, увлекательный сюжет на достаточно злободневную тему, отличные декорации и костюмы, одним словом, те, кто купит билеты на спектакль «Операция "Развод"» не пожалеют о потраченном времени и получат удовольствие от этой легкой и динамичной постановки.

Музей-заповедник «Изборск»

С 24 декабря по 19 января (по предварительным заявкам) музей-усадьба народа сето в д. Сигово. Интерактивная программа «Зима в королевстве Сетомаа»



6 января 10.00-17.00 Дом купца Шведова. «Рождественская шкатулка» - мастер-классы по изготовлению символов праздника Рождества Христова и Нового года - «Новогодняя ретро игрушка», «Рождественский венок»



2-8 января 2017 г. (по графику). Интерактивные программы, экскурсии по Изборску и экспозициям музея-заповедника





Остров



Дно



Себеж

Сосновый Бор

Великие Луки

Активный отдых

Ул. К. Либкнехта, д. 7 а1-8 января, 7 января выходнойАдаптированные экскурсионные программы в период школьных каникул по предварительным заявкам6 января, 12.00; 15.00кукольный спектакль "Солнышко и снежные человечки"6 января 2017 года в 15:00Мастер-класс «Забавные котята».Стоимость участия в мастер-классах 100 рублей.6 января 2017 в 19:00«Рождественские вечерки» – посиделки за чаепитием для молодежи,гадания, танцевальная программа.6 января 16.00 «Волшебная ночь или, когда оживают игрушки» - спектакль Народного коллектива театра ростовых кукол «Маскарад»6 января 16.00«Скорый поезд «Алиса – страна чудес» - премьера новогодней музыкальной сказки по мотивам книг Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»6 января 11.00«Ёлкины истории» - Baby - ёлка для жителей города6 января 12.00 «Переполох в новогоднем лесу» - новогоднее представление у елки и сказка6 января. «Накануне рождества» - экскурсии в доме-музее ак. И.М. Виноградова6 января 11.00 «Рождества волшебные мгновенья» - праздничная программа

Покататься на коньках в Пскове можно: