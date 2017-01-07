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10 рождественских советов от МЧС

06 Января 2017 - 10:26
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В сочельник на сайте псковских спасателей появилась информация о том, как безопасно встретить Рождество

Накануне торжеств сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области провели комплекс надзорно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности культовых объектов. Для обеспечения пожарной безопасности в местах проведения богослужений будет организовано дежурство сотрудников пожарных подразделений области, инспекторов Госпожнадзора, которые в случае непредвиденной ситуации должны будут организовать эвакуацию.

1. В храмах в ходе литургии следует держать свечи подальше от легковоспламеняющихся предметов.

2. Следите за вашими детьми: не допускайте, чтобы они отходили от вас далеко – при большом скоплении народа и в темное время суток они легко могут затеряться.

3. Ведите себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.

4. Не допускайте действий, способных создать опасность для окружающих и привести к созданию экстремальной ситуации.

5. Места массового скопления людей могут стать целью для террористического акта. Для предупреждения теракта необходимо: проявлять бдительность при нахождении на улице, в общественном транспорте, храмах и других сооружениях; обращать внимание на появление чужих людей, переносящих в мешках или чемоданах какие-то грузы, на машины с иногородними номерами, на подозрительные и бесхозные предметы; обо всем подозрительном следует незамедлительно сообщать в полицию по телефону «102», а также в службу спасения по телефонам «101» или «112». Помните, что взрывное устройство, установленное в местах скопления людей, может быть замаскировано под обычный предмет – сумку, портфель, сверток и т.д.

6. Следует подчиняться законным предупреждениям и требованиям администрации, полиции и иных лиц, ответственных за поддержание порядка, пожарной безопасности.

7. ыход из помещений и сооружений по окончании мероприятий должен быть организованным, не следует спешить, мешать другим и создавать давку.

8. При получении информации об эвакуации необходимо действовать согласно указаниям администрации и сотрудников правоохранительных органов, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.

9. Многие люди в Рождество решат провести дома. Когда применяете в помещении бенгальские огни, хлопушки и свечи, помните, что огонь всегда опасен и будьте осторожны!

10. Ставить свечи на подоконники опасно, так как могут случайно загореться занавески. Держите зажженные свечи в местах, где их не смогут опрокинуть дети или домашние животные. Тушите свечи, когда выходите из комнаты или собираетесь спать.

ВАЖНО

В Псковской области в рождественских богослужениях в 88 храмах региона, по информации полиции региона, планируют  принять участие более 15000 человек. Полиция Псковской области примет исчерпывающие меры в целях обеспечения безопасного отдыха граждан и соблюдения законности и правопорядка. К несению службы в местах проведения массовых мероприятий будут привлечены 266 сотрудников УМВД и 71 сотрудник Росгвардии, а также представители народных дружин и частных охранных организаций.

Комментарии: 1
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Комментарии

Федор
06 Января 2017 - 15:05
7. ыход из помещений
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