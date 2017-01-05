В Пскове простились с бывшим начальником угрозыска

Почетный гражданин города Василий Куличков скончался в 92 года

В Пскове 4 января простились с Почетным гражданином города, участником Великой Отечественной войны, заслуженным работником МВД Василием Куличковым. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, траурный митинг состоялся возле здания УМВД России по Псковской области у памятника погибшим псковским сотрудникам правопорядка.



Со словами соболезнования родным и памятными речами о Василии Степановиче на траурном митинге выступили первые лица региона и города.



Начальник Управления МВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин отметил, что в последний путь Василия Куличкина провожают с того места, где он провел долгие годы жизни и службы:



- Он прошел славный боевой и трудовой путь, был человеком чести и долга, много сил отдал для воспитания подрастающего поколения.







- Это удивительный человек, он прожил беспрецедентную жизнь, показал, как и в мирное время можно оставаться на боевом посту, - выразила искренние соболезнования от губернатора региона Андрея Турчака, который знал Василия Куличкина лично, уважал и ценил его, вице-губернатор Вера Емельянова.



Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Анатолий Копосов подчеркнул, что «Василий Куличков относился к людям драгоценнейшей породы, которые освобождали страну от войны и в послевоенные годы восстанавливали разрушенное».



- Мы сегодня провожаем последнего Почетного гражданина города, который освобождал Псков от фашистских захватчиков. Безмерно жаль терять поколение победителей, которые отстояли свободу и воспитали патриотичное молодое поколение, - от имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города и себя лично выразил соболезнования родным, близким и друзьям глава Пскова Иван Цецерский.



ДОСЬЕ «ПП»



Василий Степанович Куличков родился 22 января 1924 года в дер. Перерва Вышневолоцкого района Калининской области в семье крестьянина-середняка. Окончил среднюю школу и Ленинградскую школу Министерства внутренних дел (МВД). С началом Великой Отечественной войны и приближением фронта к городу, добровольно вступил в народное ополчение, а 10 апреля 1942 года был включен в состав диверсионно-разведывательной группы и направлен на оккупированную врагом территорию. В партизанском отряде 13-й Калининской партизанской бригады находился до полного освобождения от оккупантов районов Калининской области - июль 1944 года. В октябре 1944 года Опочецким РК ВКП(б) направлен на работу в органы НКВД во вновь организованную Великолукскую область. С февраля 1962 года по сентябрь 1968 года работал начальником отдела уголовного розыска У ООП Псковской области. В сентябре 1968 года назначен на должность заместителя начальника УВД Псковской области. В августе 1984 года в звании полковника милиции уволен в отставку по возрасту. 17 июля 2009 года на 46-й сессии Псковской городской Думы 4-го созыва Василию Степановичу Куличкову присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова».

