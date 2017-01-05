За сутки на дорогах Псковской области задержали 11 пьяных водителей

В сводки попали 19 преступлений

В оперативных сводках УМВД России по Псковской области за прошедшие сутки зарегистрировано 19 преступлений, среди них 5 краж чужого имущества. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе ведомства.



Всего установлено 19 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. 8 из них ранее судимы, 12 не работают и не имеют постоянного источника дохода.



Сотрудниками ГИБДД задержано 11 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 368 нарушений Правил дорожного движения.

