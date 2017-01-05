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Куда пойти 5 января в Пскове и Великих Луках

05 Января 2017 - 09:38
Главная → Хроника дня
Опубликована афиша развлечений на очередной праздничный день

ПСКОВ

 
БКЗ Филармонии
 
Музыкальный театр «Петербургская оперетта» в 12:00 представит музыкальную сказку «Золушка». В 17:00 на сцене филармонии оперетта «Цыганское счастье».
 
Театр кукол
 
В 12:00 и в 14:00 состоится новогоднее представление для детей от 3-х лет продолжительностью 1 час «Новый год с Волшебником Гудвином».
 
Театр драмы
 
На большой сцене в 18:00 дают спектакль «Клинический случай».
 
Клуб «ТИР»
 
Концерт группы «The Vertigo» в 20:00, вход свободный.
 
Библиотека для детей и юношества им. В.А.Каверина на Сиреневом бульваре
 
«Мастерская радости»: мастер-классы по изготовлению рождественских открыток, елочных фонариков и новогодних аппликаций – 14:30-17:00.
 
По мере набора групп состоятся «Рождественская песнь» - громкие чтения произведения Ч. Диккенса, посвященного празднику Рождества; «Прикасаясь к чуду» - презентация-феерия по книге Сельмы Лагерлеф «Легенда о рождественской розе»; «Рождественская история» - тематическая беседа о празднике Рождества и Святках.
 
Видео-гостиная «Волшебные новогодние сказки» - 13:00.
 
Также в библиотеке проходит книжно-иллюстративная выставка «Встречаем Новый Год и Рождество».
 
Псковский музей
 
Все каникулы в музее проходят сборные экскурсии по объектам музейного показа: Кремль, Приказные палаты, фондохранилище в Доме Масона, Поганкины палаты.
 
Выставка «XPLACE 60 минут будущего».
 
Областной центр народного творчества
 
Выставки «Псковская зима» и «Мастера народного творчества Псковской области». Выставочный зал открыт с 11:00 до 16:00.
 

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

 
Городской дом культуры им. Ленина
 
«Ёлкины истории» - Baby-ёлка для жителей города в 11:00.
 
«Волшебная ночь или, когда оживают игрушки» - спектакль Народного коллектива театра ростовых кукол «Маскарад» в 13:00.
 
«Скорый поезд «Алиса – Страна чудес» -  премьера новогодней музыкальной сказки по мотивам книг Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» в 16:00.
 
Великолукский драматический театр (На сцене ДК ЛК)
 
«Переполох в новогоднем лесу» - новогоднее представление у елки и сказка в 11:00 и в 14:00
 
Краеведческий музей
 
«Накануне рождества» - экскурсии в доме-музее академика И.М. Виноградова.
 
Художественный салон
 
«Зимний салон» - выставка живописи великолукских художников.
 
Выставочный зал «Мир искусств»
 
«Зимняя сказка» - выставка художественных работ учащихся ДХШ им. А.А. Большакова.
 
Центральная городская библиотека им. М.И. Семевского
 
Выставки «В блеске елочных огней» и «Зимней сказочной порой».
 

ПЕЧОРЫ

 
Новогодние киносеансы «Зима рассказывает сказки» состоятся в 12:00 и в 15:00 в музее истории города.
 

ИЗБОРСК

 
«Рождественская шкатулка»: мастер-классы по изготовлению символов праздника Рождества Христова и Нового года пройдут в Доме купца Шведова с 10:00 до 17:00.
 

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