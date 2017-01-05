МЧС предупреждает псковичей о морозах до минус 24 градусов 5 января
05 Января 2017 - 09:03Главная → Хроника дня
Ожидается высокое атмосферное давление и ветер
Региональное Управление МЧС России опубликовало ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области на 5 января 2017 года.
Согласно этому прогнозу, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег.
Ветер северных направлений 6-11 м/сек.
Температура по области: -14…-19 градусов, местами до -24 градусов по Цельсию.
Атмосферное давление высокое.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
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