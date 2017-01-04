Сорок спортсменов принимают участие в муниципальном чемпионате по шахматам

Победитель получит кубок главы Пскова

3 января в Пскове стартовал муниципальный Чемпионат по классическим шахматам, который является отборочным туром для региональных соревнований. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, в турнире принимают участие без малого 40 спортсменов разного возраста из Пскова, районов области и зарубежья.



Глава Пскова Иван Цецерский понаблюдал за ходом первого тура состязаний, пообщался с судейской бригадой, пожелал участникам удачи. Чемпиону и призерам турнира по его завершению (соревнования продлятся до 8 января) будет вручен кубок главы города и памятные призы. Отметим, приглашение на открытие городского Чемпионата Иван Цецерский получил в прямом эфире одной из радиостанций областного центра, пообещал непременно быть, поскольку сам с детства играет в шахматы.



Добавим, согласно правилам турнира, партия в классических шахматах длится 1,5 часа. Затем, если победитель не определился, соперникам дается 30 секунд на каждый следующий ход. Чемпионат проводится при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

