Сегодня утром в Куньинском районе горела баня

Утром 4 января в д. Спичино Куньинского района горела баня. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России по Псковской области, в 06:01 поступило сообщение о возгорании в бане по адресу: Куньинский район, Каськовская волость, д. Спичино. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.



Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

