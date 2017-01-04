За минувшие сутки в Псковской области задержано десять нетрезвых водителей
04 Января 2017 - 09:46Главная → Хроника дня
3 января в Псковской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили ранения, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.
Сотрудниками ГИБДД задержано 10 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 395 нарушений Правил дорожного движения.
Всего за прошедшие сутки в органы внутренних дел Псковской области поступило 42 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях. Из них 14 - по городу Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 23 преступления. Среди них 4 кражи чужого имущества.
Сотрудниками ГИБДД задержано 10 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 395 нарушений Правил дорожного движения.
Всего за прошедшие сутки в органы внутренних дел Псковской области поступило 42 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях. Из них 14 - по городу Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 23 преступления. Среди них 4 кражи чужого имущества.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
04 Января 2017
- Сорок спортсменов принимают участие в муниципальном чемпионате по шахматам10:04
- Сегодня утром в Куньинском районе горела баня10:03
- За минувшие сутки в Псковской области задержано десять нетрезвых водителей09:46
- С банковской карты псковички мошенники похитили 30 тысяч рублей09:42
- Где отдохнуть 4 января?09:36
- В Псковской области устанавливается морозная погода00:41
- За сутки задержали 16 пьяных водителей03.01, 11:00
- В Великих Луках загорелась квартира03.01, 10:10
- Скончался почетный гражданин Пскова Василий Куличков03.01, 10:00
- Куда сходить 3 января?03.01, 09:35
- Вечером 1 января в Пскове горела квартира02.01, 10:40
- Четырех пьяных водителей задержали в первый день нового года02.01, 10:34
- Где отдохнуть 2 января - афиша развлечений02.01, 10:06
- В Псковской области ожидается мокрый снег02.01, 01:40
- Афиша на 1 января: Все в кино01.01, 11:18
- Появились фотографии людей, подозреваемых в мошенничестве с билетами на новогодние представления в Ледовом дворце01.01, 11:05
- Пешехода сбили в новогоднюю ночь в Бежаницком районе01.01, 10:30
- Дождливо и до +7 ожидается сегодня по области01.01, 10:25
- Андрей Турчак: Будьте счастливы в новом 2017 году!31.12, 20:08
- Александр Котов: Пусть 2017-й станет продолжением всего хорошего31.12, 19:25
Лидеры обсуждений
- В Министерстве культуры отклонили проект реставрации Псковского кремля
- В тюрьму на 7 лет за срубленную елку
- Объявлен ещё один хэдлайнер XXIV Пушкинского театрального фестиваля
- ЧП недворового масштаба: Ребёнок рухнул в выгребную яму
- Какие профессии будут востребованы через 5 лет
- В борьбе с пробками в Пскове сотрут ещё несколько зебр
- Скончался лидер псковских коммунистов Александр Рогов
- Отец Олег Тэор получил медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени
- Появились фотографии людей, подозреваемых в мошенничестве с билетами на новогодние представления в Ледовом дворце
- Иван Цецерский: Псковичи умеют отдыхать
Фото
Сотни псковичей посетили предновогоднюю ярмарку «АРТ-ель»Псковские школьники сели за штурвал самолётаПосетителям «Акваполиса» показали цирковое шоуЗимний бал в Пскове собрал свыше 500 студентовВесь фото архив
Видео
20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в СерёдкеРемень для пассажираПсковичка обыграла знатоков «Что? Где? Когда?»Весь видео архив