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За минувшие сутки в Псковской области задержано десять нетрезвых водителей

04 Января 2017 - 09:46
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3 января в Псковской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили ранения, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Сотрудниками ГИБДД задержано 10 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 395 нарушений Правил дорожного движения.

Всего за прошедшие сутки в органы внутренних дел Псковской области поступило 42 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях. Из них 14 - по городу Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 23 преступления. Среди них 4 кражи чужого имущества.
 
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