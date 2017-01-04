С банковской карты псковички мошенники похитили 30 тысяч рублей

В регионе установлены факты мошенничества

В Псковской области неизвестные злоумышленники путем обмана пытаются завладеть деньгами граждан. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, в Пскове 2 января горожанка попыталась осуществить операцию по купле-продаже мебели через один из сайтов в Интернете. Однако злоумышленники сумели похитить с ее банковской карты денежные средства в сумме более 30 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.



Еще у одной жительницы областного центра с банковской карты произошло списание более трех тысяч рублей. А в Стругах Красных в полицию обратилась гражданка, которая сообщила, что 1 января с ее банковской карты неизвестными лицами снято свыше 10 тысяч рублей. Обстоятельства произошедшего выясняются в ходе проводимых стражами порядка проверок.

