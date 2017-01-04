Где отдохнуть 4 января?

Афиша развлечений для псковичей и гостей города

Кино Кинотеатр «Победа» (Псков, Октябрьский пр., 17, тел. (8112) 75-77-07).



До 11 января: «Изгой-один: Звездные войны. Истории» 3D (16+) Фантастика, боевик, приключения. Режиссер: Гарет Эдвардс. В ролях: Фелисити Джонс, Мадс Миккельсен, Бен Мендельсон, Риз Ахмед, Женевьев О’Рейли, Диего Луна, Джеймс Эрл Джонс, Алан Тьюдик, Донни Йен, Форест Уитакер.



До 11 января: «Елки 5» (6+) Семейная комедия. Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман. В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Анна Хилькевич, Александр Домогаров мл., Кирилл Плетнев.



До 11 января: «Дед Мороз. Битва Магов» (6+) Семейное фэнтези. Режиссер: Александр Войтинский («Призрак», «Елки»). В ролях: Федор Бондарчук, Алексей Кравченко, Таисия Вилкова, Никита Волков, Владимир Гостюхин, Егор Бероев, Ксения Алферова, Сергей Бадюк.



До 25 января: «Три богатыря и Морской царь» (6+) Семейная анимация. Режиссёр: Константин Феоктистов.



Кинотеатр «Мираж» (Псков, ТРК «Акваполис», ул. Кузбасской дивизии, 19)



«Викинг» (12+) Историческая драма. Режиссер: Андрей Кравчук. В главных ролях: Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко, Андрей Смоляков, Владимир Епифанцев, Александра Бортич, Кирилл Плетнёв, Александр Устюгов, Ростислав Бершауэр.



«МУЛЬТ в кино» (0+) «МУЛЬТ в кино» - это первый в новейшей истории российского кино регулярный премьерный анимационный киножурнал. Каждый выпуск длится комфортные для ребёнка 45 минут и состоит целиком только из новых серий самых популярных отечественных мультсериалов.



«Снежная королева 3. Огонь и лед» (6+). Мультфильм. Режиссер: Алексей Цицилин. В главных ролях: Филипп Лебедев, Диомид Виноградов, Александр Груздев, Михаил Тихонов, Николай Быстров, Ольга Шорохова, Ольга Зубкова, Всеволод Кузнецов, Филл Савенков, Олег Новиков.



«Пассажиры» (16+). Фантастика, приключения, мелодрама, драма. Режиссер: Мортен Тильдум. В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, Майкл Шин, Энди Гарсиа, Лоренс Фишбёрн, Кимберли Баттиста, Джейми Соричелли, Аврора Перрино, Фред Меламед, Шелби Тейлор Маллинс.



«Моана» (6+). Комедия, приключения. Режиссер: Рон Клементс, Дон Холл, Джон Маскер, Крис Уильямс. В главных ролях: Аулии Кравалхо, Дуэйн Джонсон, Рэйчел Хаус, Темуэра Моррисон, Джемейн Клемент, Николь Шерзингер, Алан Тьюдик, Оскар Кайтли, Трой Поламалу, Puanani Cravalho.



«Три богатыря и Морской царь» ( 6+). Жанр, комедия, приключения, мультфильм. Режиссер: Константин Феоктистов. В главных ролях: Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Елена Шульман, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова.



«Дед Мороз. Битва Магов» (6+). Жанр: приключения, фэнтези. Режиссер: Александр Войтинский. В главных ролях: Фёдор Бондарчук, Алексей Кравченко, Таисия Вилкова, Никита Волков, Владимир Гостюхин, Егор Бероев, Ксения Алферова, Сергей Бадюк, Ян Цапник, Светлана Пермякова.



«Елки 5» (6+). Комедия. Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман. В главных ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Анна Хилькевич, Александр Домогаров мл., Кирилл Плетнёв, Александр Робак, Анастасия Сметанина.



«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» (16+) Жанр: боевик, фантастика, приключения. Режиссер: Гарет Эдвардс. В главных ролях: Фелисити Джонс, Мадс Миккельсен, Форест Уитакер, Алан Тьюдик, Бен Мендельсон, Риз Ахмед, Донни Йен, Диего Луна, Уорвик Дэвис, Женевьев О’Рейли.

Пушкинский заповедник приглашает Новогодние и рождественские праздники в Пушкинском заповеднике (6+)



4 января, 18.00 - «В гостиной истинно дворянской...» (для семейной аудитории). Знакомство со светскими развлечениями уездных помещиков в усадебных интерьерах ХIХ века: «языком цветов», игрой «фанты» и шарадами.



2-5 января - Индивидуальные посетители в 15.00, группы от 10 до 40 человек по предварительным заявкам – в 11.00, 13.00. Музей-мельница в деревне Бугрово.

Фольклорная программа «...Рады мы проказам матушки-зимы». Старинные игры, забавы, ледяные горки, снежные городки, песни, пляски, гадания.



2-8 января в 14.00 - «Настали святки. То-то радость...». Тематическая экскурсия из цикла «Народные праздники «Пушкинской деревни». Вход до 20 человек. Музей «Пушкинская деревня».



2-8 января с 10.00 до 17.00 - «Морозные узоры». Выставка детских самодельных открыток. Класс русской письменности и словесности. В музейном комплексе в Бугрово.



2-8 января с 10.00 до 17.00 - Новогодние мастер-классы. «Новогодние маски». «Изготовление рождественской и новогодней открытки». Класс русской письменности и словесности в музейном комплексе в Бугрово.



2-8 января с 10.00 до 17.00 - Новогодние мастер-классы. «Ёлочные игрушки своими руками». Центр творческих музейных программ в музейном комплексе в Бугрово.



2-8 января с 10.00 до 17.00 - «Рождество у Ганнибала». Интерактивная программа (вход до 20 человек). Музей-усадьба «Петровское». Выставка Галерея «ДАР» (Псков, ул. Советская, 111; тел. (8112) 61-00-36).



«... Если ангел объектива Под крыло твой мир берёт...» (строки из стихотворения Арсения Тарковского).

Фотовыставка Светланы Гавриловой. (6+). Совершенно рождественское настроение царит на новой выставке фотохудожника Светланы Гавриловой. Зрителя встречают и окружают портреты, пейзажи и натюрморты, но главное в каждом из них – очень сильное чувство автора, её отношение к миру. И чаще всего это – любовь. Фотохудожника Светлану Гаврилову Псков знает прекрасно. Но выставки её столь не часты, что не стоит упускать эту, новую.



Псковский музей-заповедник до 29 января, с 11.00 до 18.00 (выходные дни: каждый понедельник).



«XPLACE 60 минут будущего» (6+) - Выставка, переворачивающая мир с ног на голову. Сотрудники музея встречают посетителей на входе и сразу же надевают на каждого очки-инвертоскоп, которые мигом выбивают из привычной колеи, потому что переворачивают всё вокруг с ног на голову. Надо ухитриться пройти в этих очках по узкому коридору, нарисовать треугольник или хотя бы провести на доске ровную линию. Оживающие картины, летающая доска (хаверборд), как из фильма «Назад в будущее», удивительный прибор нейроконтроллер, позволяющий выяснить, как быстро вы умеете сосредотачиваться, чтобы справиться с трудной задачкой (в данном случае необходимо поднять в воздух игрушечный вертолёт и, уж поверьте, для этого приходится попыхтеть), аттракционы дополненной реальности (наведёшь планшет на картинку – и она начинает двигаться)… Впервые в одном пространстве Псковского музея-заповедника собраны самые интересные технологические новинки, позволяющие не только развлечься, но и задуматься о пройденном в школе. В отличие от обычных компьютерных игр эти цифровые аттракционы заставляют двигаться, взаимодействовать с товарищами, испытывают на прочность ваши силу духа и воли, учат управлять своим телом.



Псковская областная универсальная научная библиотека (ПОУНБ) (г. Псков, ул. Профсоюзная, д. 2, тел. +7 8112 72-84-01, +7 8112 62-14-62).



До 15 января - Выставка «Под Вифлеемской звездой. «Символы христианства». На выставке представлены книги об азах православия, о символике и устройстве православного храма, о толкованиях символов веры, рождественские сказания, притчи, а также предметы церковного быта из фондов музея и библиотеки воинского храма Святого благоверного великого князя Александра Невского.



О.С.П. «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина», (Сиреневый б-р, д. 3).



До 19 января - Праздничная программа «Новогоднее волшебство в библиотеке». В программе: познавательные истории, презентации книг, мастер-классы.



До 21 января - Художественная выставка «Сказочный карнавал». Выставка работ сказочной тематики студентов Псковского политехнического колледжа к Новому году и Рождеству.



До 15 января - «Вместе с книгой в новый год». На выставке представлены книжки-игрушки, книжки-картинки, художественная литература: стихи и проза новогодней тематики.



Псковская областная филармония (Псков, ул. Некрасова, 24,тел. (8112) 66-89-20).



4 января - Романтическая комедия «Неоконченный роман». Герои полюбившегося сериала «Всегда говори всегда» впервые вместе предстанут на одной сцене. Известные российские актеры Ярослав Бойко и Мария Порошина на время станут героями занимательной любовной истории «Неоконченный роман». Начало в 17.00.



Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков, ул. Пушкина, 3/13; тел. (8112) 66-40-39, 72-74-02, 72-80-22 (касса), 72-83-42).



С 23 декабря по 7 января - Спектакль «Золушка». Это музыкальная постановка с оригинальными песнями и танцами. Наталья Лапина, молодой режиссер из Петербурга, представляет «Золушку» как хулиганскую игровую историю с чудесными превращениями и праздничным финалом! Спектакль для семейного просмотра.



С 23 декабря по 7 января - Новогодняя елка. У нарядной, сверкающей ёлки детей встретят Дед Мороз, Снегурочка и любимые сказочные персонажи. Медиа-холл ТКД 2 – 10 января - Мультканикулы. Дети и взрослые смогут посмотреть свои любимые картины «Союзмультфильма» и самые свежие новинки студии, которых еще не было в широком прокате.

Начало в 13.00.



«Красная программа»



Вот был бы большим (Веселая карусель 35) 2013

Военная инструкция для мальчишек (Веселая карусель 36) 2014

Р-Р-Р (Веселая карусель 36) 2014

Тайна старика Тимофея (Веселая карусель 36) 2014

Советчики (Веселая карусель 37) 2014

Снежные зайчики (Веселая карусель 37) 2014

Ямка с водой (Веселая карусель 38) 2014

Сын капитана (Веселая карусель 38) 2014

Ушла в Париж (Веселая карусель 38) 2014

Почему исчезли динозавры (Веселая карусель 39) 2015

Коровка (Веселая карусель 39) 2015

Бегемот и компот (Веселая карусель 39) 2015

ПЫК-ПЫК-ПЫК (Веселая карусель 39) 2015

Муравей и муравьед (Веселая карусель 39) 2015

Дед Мазай и другие 2007

Знакомые нашей ёлки 2004



Выставочный зал ПОЦНТ (Псков, Некрасова, 10).



С 26 декабря - Выставка декоративно-прикладного творчества «Псковская зима». Традиционная ежегодная предновогодняя и предрождественская выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества Псковской области. В выставке участвуют мастера из 10 районов области. Представлены традиционные псковские ремесла: ткачество, вышивка, лоскут, гобелен, народная и авторская игрушка, народный и современный костюм, различные виды вязания, резьба и роспись по дереву, обработка бересты, плетение из природных материалов, керамика, изделия и украшения из камня, бисера, стекла, металла.



Выставочный зал Дома ремесел ГБУК «ПОЦНТ» (г. Псков, ул. Некрасова, 8, Дом ремесел)



Постоянно действующая выставка «Мастера народного творчества Псковской области». На постоянно действующей выставке представлено более 150 экспонатов – изделия современных народных мастеров, продолжающих работать в традиционных техниках и материалах.



Псковский кремль, информационный центр (Кремль,4), 8(8112) 72-45-74.



3 – 5 января - Сборная экскурсия по Псковскому кремлю (Сборные экскурсии состоятся при условии набора группы более 7 человек). Начало в 11.00.



Музей-заповедник «Изборск», Печорский район, д. Изборск, ул. Печорская, 39, (7 81148 9‑66-96, +7 81148 9‑66-12).



4 января - «Изборский дом и все, что в нем». Интерактивная программа для всей семьи. Мастер-класс по набойке. Начало в 13.00



Музей-усадьба народа сето в д. Сигово



24 декабря – 14 января - «Зима в королевстве сетомаа». Интерактивная новогодняя программа.



В программе: экскурсия по музею-усадьбе; домашнее представление по мотивам национальной сказки сето; традиционные игры и танцы народа сето; старинные загадки; мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни (на выбор по желанию); национальное угощение и, конечно же, подарки!



В расписании мероприятий возможны изменения по независящим от редакции причинам.

