В Псковской области устанавливается морозная погода
04 Января 2017 - 00:41Главная → Хроника дня
Ночью столбик термометра опустится до минус 15 градусов
Сегодня, 4 января, на территории Псковской области ожидается облачная погода, снег, сообщает сайт регионального управления МЧС России по Псковской области.
Температура по области: ночью -7…-12 местами до -15, днем -3…-8. Ветер северо-западных направлений 6-11 м/сек. Атмосферное давление низкое. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Температура по области: ночью -7…-12 местами до -15, днем -3…-8. Ветер северо-западных направлений 6-11 м/сек. Атмосферное давление низкое. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
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