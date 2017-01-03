За сутки задержали 16 пьяных водителей
03 Января 2017 - 11:00Главная → Хроника дня
Сводка происшествий за 2 января
2 января в органы внутренних дел Псковской области поступило 52 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях: из них 21 - по городу Пскову, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.
В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 28 преступлений. Среди них – 7 краж.
На территории Псковской области зарегистрировано 4 ДТП, при которых 5 человек травмированы. Сотрудниками ГИБДД задержаны 16 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 313 нарушений Правил дорожного движения
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