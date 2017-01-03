За сутки задержали 16 пьяных водителей

2 января в органы внутренних дел Псковской области поступило 52 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях: из них 21 - по городу Пскову, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.

В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 28 преступлений. Среди них – 7 краж.

На территории Псковской области зарегистрировано 4 ДТП, при которых 5 человек травмированы. Сотрудниками ГИБДД задержаны 16 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 313 нарушений Правил дорожного движения