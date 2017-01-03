В Великих Луках загорелась квартира

Пожар произошел в жилом доме по улице Усмынской.

В 17:49 02 января 2017 года поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: г. Великие Луки, ул. Усмынская. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек, сообщает пресс-служба МЧС по Псковской области.