Скончался почетный гражданин Пскова Василий Куличков
Руководство и личный состав УМВД России по Псковской области, Совет ветеранов ОВД И ВВ Псковской области скорбят в связи с кончиной заслуженного работника МВД, Почетного гражданина города Пскова Василия Степановича Куличкова, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.
Его по праву можно назвать человеком-легендой. Василий Степанович пользовался непререкаемым авторитетом и уважением среди коллег. Он родился в 1924 году в Тверской области. Воевал в Великую Отечественную войну в составе партизанской бригады. Трижды был ранен. В органах УМВД служил с 1944 года. Немало лет отдал работе в уголовном розыске. Раскрывал резонансные преступления. Полковник милиции в отставке.
УМВД России по Псковской области выражает искренние соболезнования родным и близким Василия Степановича Куличкова. Траурный митинг состоится у здания УМВД России 4 января в 11 часов.
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