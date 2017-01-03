Куда сходить 3 января?

Псковичей и гостей города ждут музеи и кинотеатры

Кино Кинотеатр «Победа» (Псков, Октябрьский пр., 17, тел. (8112) 75-77-07).



По 4 января: «Изгой-один: ЗвЕздные войны. Истории» 3D (16+) Фантастика, боевик, приключения. Режиссер: Гарет Эдвардс. В ролях: Фелисити Джонс, Мадс Миккельсен, Бен Мендельсон, Риз Ахмед, Женевьев О’Рейли, Диего Луна, Джеймс Эрл Джонс, Алан Тьюдик, Донни Йен, Форест Уитакер.



По 11 января: «Елки 5» (6+) Семейная комедия. Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман. В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Анна Хилькевич, Александр Домогаров мл., Кирилл Плетнев.



По 11 января: «Дед Мороз. Битва Магов» (6+) Семейное фэнтези. Режиссер: Александр Войтинский («Призрак», «Елки»). В ролях: Федор Бондарчук, Алексей Кравченко, Таисия Вилкова, Никита Волков, Владимир Гостюхин, Егор Бероев, Ксения Алферова, Сергей Бадюк.



С 1 по 25 января: «Три богатыря и Морской царь» (6+) Семейная анимация. Режиссёр: Константин Феоктистов.



С 5 по 25 января: «Кредо убийцы» 3D (16+)Фантастика, фэнтези, боевик, приключения. Режиссёр: Джастин Курзель. В ролях: Марион Котийяр, Майкл Фассбендер, Эсси Дэвис, Джереми Айронс, Брендан Глисон, Шарлотта Рэмплинг, Майкл Кеннет Уильямс, Ариана Лабед, Дени Меноше, Каллум Тернер.



Кинотеатр «Мираж» (Псков, ТРК «Акваполис», ул. Кузбасской дивизии, 19)



«Викинг» (12+) Историческая драма. Режиссер: Андрей Кравчук. В главных ролях: Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко, Андрей Смоляков, Владимир Епифанцев, Александра Бортич, Кирилл Плетнёв, Александр Устюгов, Ростислав Бершауэр.



«МУЛЬТ в кино» (0+) «МУЛЬТ в кино» - это первый в новейшей истории российского кино регулярный премьерный анимационный киножурнал. Каждый выпуск длится комфортные для ребёнка 45 минут и состоит целиком только из новых серий самых популярных отечественных мультсериалов.



«Снежная королева 3. Огонь и лед» (6+). Мультфильм. Режиссер: Алексей Цицилин. В главных ролях: Филипп Лебедев, Диомид Виноградов, Александр Груздев, Михаил Тихонов, Николай Быстров, Ольга Шорохова, Ольга Зубкова, Всеволод Кузнецов, Филл Савенков, Олег Новиков.



«Пассажиры» (16+). Фантастика, приключения, мелодрама, драма. Режиссер: Мортен Тильдум. В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, Майкл Шин, Энди Гарсиа, Лоренс Фишбёрн, Кимберли Баттиста, Джейми Соричелли, Аврора Перрино, Фред Меламед, Шелби Тейлор Маллинс.



«Моана» (6+). Комедия, приключения. Режиссер: Рон Клементс, Дон Холл, Джон Маскер, Крис Уильямс. В главных ролях: Аулии Кравалхо, Дуэйн Джонсон, Рэйчел Хаус, Темуэра Моррисон, Джемейн Клемент, Николь Шерзингер, Алан Тьюдик, Оскар Кайтли, Трой Поламалу, Puanani Cravalho.



«Три богатыря и Морской царь» ( 6+). Жанр, комедия, приключения, мультфильм. Режиссер: Константин Феоктистов. В главных ролях: Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Елена Шульман, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова.



«Дед Мороз. Битва Магов» (6+). Жанр: приключения, фэнтези. Режиссер: Александр Войтинский. В главных ролях: Фёдор Бондарчук, Алексей Кравченко, Таисия Вилкова, Никита Волков, Владимир Гостюхин, Егор Бероев, Ксения Алферова, Сергей Бадюк, Ян Цапник, Светлана Пермякова.



«Елки 5» (6+). Комедия. Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман. В главных ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Анна Хилькевич, Александр Домогаров мл., Кирилл Плетнёв, Александр Робак, Анастасия Сметанина.



«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» (16+) Жанр: боевик, фантастика, приключения. Режиссер: Гарет Эдвардс. В главных ролях: Фелисити Джонс, Мадс Миккельсен, Форест Уитакер, Алан Тьюдик