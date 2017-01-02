Вечером 1 января в Пскове горела квартира

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в квартире на Крестовском шоссе в Пскове. Как сообщает сай регионального управления МЧС России по Псковской области, 1 января в 22:12 поступило сообщение о возгорании в квартире по адресу: Псков, Крестовское шоссе.



Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 10 человек.



Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

