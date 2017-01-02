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Четырех пьяных водителей задержали в первый день нового года

02 Января 2017 - 10:34
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Задержанным грозит уголовное наказание за повторное нарушение
В ходе проводимых дорожной полицией мероприятий в Пушкиногорском, Опочецком и Псковском районах задержаны нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.
В Пушкинских Горах днем 1 января полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2104. Выяснилось, что легковушкой управлял 29-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту полицией ведется проверка.

В Опочке гражданин 1984 года рождения также был задержан сотрудниками полиции, когда передвигался на автомашине «Нисан» по улице Калинина.

Еще двое нетрезвых водителей были остановлены в Псковском районе. Один из них двигался на мотороллере. Этот мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.
 
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