Четырех пьяных водителей задержали в первый день нового года

Задержанным грозит уголовное наказание за повторное нарушение

В ходе проводимых дорожной полицией мероприятий в Пушкиногорском, Опочецком и Псковском районах задержаны нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В Пушкинских Горах днем 1 января полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2104. Выяснилось, что легковушкой управлял 29-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту полицией ведется проверка.



В Опочке гражданин 1984 года рождения также был задержан сотрудниками полиции, когда передвигался на автомашине «Нисан» по улице Калинина.



Еще двое нетрезвых водителей были остановлены в Псковском районе. Один из них двигался на мотороллере. Этот мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

