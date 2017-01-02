В Псковской области ожидается мокрый снег
02 Января 2017 - 01:40Главная → Хроника дня
Температура воздуха тоже будет выше нуля
Сегодня, 2 января, на территории Псковской области ожидается облачная погода и небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщает сайт регионального управления МЧС России. Температура по области: 0…+5. Ветер западных направлений 6-11 м/сек. Атмосферное давление низкое. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
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