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Появились фотографии людей, подозреваемых в мошенничестве с билетами на новогодние представления в Ледовом дворце

01 Января 2017 - 11:05
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В ОМВД России по Псковскому району расследуется уголовное дело по факту мошенничества с билетами на новогодние представления в Ледовом дворце, сообщается на сайте УМВД России по Псковской области.

В полицию поступило уже более 150 заявлений от граждан. По версии следствия, организаторы шоу скрылись вместе с вырученными денежными средствами.

Полиция проводит следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время возникла необходимость установить личности и местонахождение мужчин, изображенных на фото. Граждан, располагающих какой-либо информацией о преступлении или указанных лицах просят обращаться в полицию по телефонам 02, (8112) 59-33-28.

Комментарии: 2
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Комментарии

Дмитрий
01 Января 2017 - 14:41
Какие отвратительные рожи
маша
01 Января 2017 - 16:04
Это надо фото не этих аферистов вывешиать. а людей городской администрации. которые позволили им начать продажу билетов не проверив документов и т п. рассказали бы нам, в каком порядке проверяется контора, которая желает нас развлечь...
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