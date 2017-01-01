Появились фотографии людей, подозреваемых в мошенничестве с билетами на новогодние представления в Ледовом дворце

В ОМВД России по Псковскому району расследуется уголовное дело по факту мошенничества с билетами на новогодние представления в Ледовом дворце, сообщается на сайте УМВД России по Псковской области.



В полицию поступило уже более 150 заявлений от граждан. По версии следствия, организаторы шоу скрылись вместе с вырученными денежными средствами.





Полиция проводит следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время возникла необходимость установить личности и местонахождение мужчин, изображенных на фото. Граждан, располагающих какой-либо информацией о преступлении или указанных лицах просят обращаться в полицию по телефонам 02, (8112) 59-33-28.