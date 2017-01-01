Пешехода сбили в новогоднюю ночь в Бежаницком районе
01 Января 2017 - 10:30Главная → Хроника дня
Сообщение о ДТП в поселке Красный Луч с участием пешехода и автомобиля поступило 1 января в 6.11, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.
Для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 3 человека.
Информация о пострадавших уточняется.
Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.
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