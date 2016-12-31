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Александр Котов: Пусть 2017-й станет продолжением всего хорошего

31 Декабря 2016 - 19:25
Главная → Хроника дня → Узнайте, что вам пожелали на Новый год

«Уважаемые жители Псковской области! Дорогие земляки!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Мы стоим на пороге нового отрезка времени. Уходящий 2016 год принес нам разные эмоции: торжество побед и грусть разочарований, боль утрат и радость приобретений – такова наша жизнь.

Конечно, мгновения наступающего года тоже будут окрашены разными красками. Наверняка нам придется решать сложные задачи, преодолевать трудности, работать над собой. Но вместе с тем, уверен, 2017 год обязательно подарит нам радость от общения с близкими, встречи со старыми друзьями и новые интересные знакомства, веселые праздники, яркие впечатления, смелые идеи, удачные проекты.

Нам с вами не дано изменить течение жизни, но в наших силах наполнить каждый из 365 дней наступающего года добром и любовью. Давайте уделять внимание тем, кто рядом, заботится о тех, кому трудно, не скупиться на теплые слова и достойные поступки.

Пусть 2017-й станет продолжением всего хорошего, что есть в жизни каждого из нас, и началом пути к новым высотам. Счастья, здоровья, любви, мира и добра! С Новым годом!»

Председатель Псковского областного Собрания депутатов А.А. Котов

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