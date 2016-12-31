31 Декабря 2016
Псков
+1 .. +3 °C
Великие Луки
+3 .. +5 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУзнайте, что вам пожелали на Новый годНовогодняя афиша Псковской областиПравославные тропыНародное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

Иван Цецерский: Спасибо всем, кто внес свой вклад в развитие Пскова

31 Декабря 2016 - 19:15
Главная → Хроника дня → Узнайте, что вам пожелали на Новый год

«С Новым годом! Новый год – это всегда ожидание ярких событий и перемен к лучшему.

Мы загадываем самые заветные желания и надеемся, что они обязательно исполнятся. Впереди нас ждут новые свершения, а пока мы провожаем уходящий год, вспоминая, каким он был непростым для всех нас, но плодотворным.

Город пошагово приближается к 2019 году, когда Псков станет столицей 39-х Международных Ганзейских дней. Завершена в нашем городе реконструкция улицы Калинина в рамках создания туристско-рекреационного комплекса «Псковский».

В этом году началось строительство сразу нескольких важных объектов. Уже 1 сентября 2017 года свои двери откроет новая школа для 1300 юных псковичей. Заложен первый камень в строительстве объездной дороги «Северный обход». Впервые за долгие годы сделан капитальный ремонт моста 50-летия Октября. Благоустроены 46 дворов, установлены 12 новых детских площадок, и в следующем году мы планируем отремонтировать еще 150 дворовых территорий.

Шагнула вперед медицина – в уходящем году открылся новый онкоцентр, в городской больнице заработало отделение реабилитации, на подходе сдача перинатального центра. Мы стремимся к тому, чтобы и в 2017 году для всех нас открылись большие перспективы по дальнейшему преображению нашего древнего и красивого города.

За каждым положительным изменением стоит труд псковичей. Спасибо всем, кто внес свой вклад в развитие Пскова, за трудолюбие и оптимизм, за все, что мы сумели в этом году и сможем в следующем сделать вместе. Благодарим вас за понимание и поддержку! Пусть Новый год станет годом добрых перемен, мира и согласия, а Рождество подарит Вашему дому любовь родных, тепло и уют.
Прекрасных и незабываемых новогодних впечатлений, исполнения всех желаний! Искренне желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех начинаниях!»

С Новым годом и Рождеством!»

Глава города Пскова Иван Цецерский

Глава Администрации города Пскова Игорь Калашников

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Сотни псковичей посетили предновогоднюю ярмарку «АРТ-ель»Псковские школьники сели за штурвал самолётаПосетителям «Акваполиса» показали цирковое шоуЗимний бал в Пскове собрал свыше 500 студентов
Весь фото архив

Видео

20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в СерёдкеРемень для пассажираПсковичка обыграла знатоков «Что? Где? Когда?»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 28 декабря
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#всевпсков – Рязанская область#всевпсков – Республика Карелия#всевпсков – Московская область#всевпсков – Ленинградская область#всевпсков – Курская область#всевпсков – Костромская область#всевпсков – Калужская область#всевпсков – Ивановская область#всевпсков – Владимирская областьМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУзнайте, что вам пожелали на Новый годНовогодняя афиша Псковской областиПравославные тропыНародное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50