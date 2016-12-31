|Псков
|+1 .. +3 °C
|Великие Луки
|+3 .. +5 °C
Иван Цецерский: Спасибо всем, кто внес свой вклад в развитие Пскова
«С Новым годом! Новый год – это всегда ожидание ярких событий и перемен к лучшему.
Мы загадываем самые заветные желания и надеемся, что они обязательно исполнятся. Впереди нас ждут новые свершения, а пока мы провожаем уходящий год, вспоминая, каким он был непростым для всех нас, но плодотворным.
Город пошагово приближается к 2019 году, когда Псков станет столицей 39-х Международных Ганзейских дней. Завершена в нашем городе реконструкция улицы Калинина в рамках создания туристско-рекреа
В этом году началось строительство сразу нескольких важных объектов. Уже 1 сентября 2017 года свои двери откроет новая школа для 1300 юных псковичей. Заложен первый камень в строительстве объездной дороги «Северный обход». Впервые за долгие годы сделан капитальный ремонт моста 50-летия Октября. Благоустроены 46 дворов, установлены 12 новых детских площадок, и в следующем году мы планируем отремонтировать еще 150 дворовых территорий.
Шагнула вперед медицина – в уходящем году открылся новый онкоцентр, в городской больнице заработало отделение реабилитации, на подходе сдача перинатального центра. Мы стремимся к тому, чтобы и в 2017 году для всех нас открылись большие перспективы по дальнейшему преображению нашего древнего и красивого города.
За каждым положительным изменением стоит труд псковичей. Спасибо всем, кто внес свой вклад в развитие Пскова, за трудолюбие и оптимизм, за все, что мы сумели в этом году и сможем в следующем сделать вместе. Благодарим вас за понимание и поддержку! Пусть Новый год станет годом добрых перемен, мира и согласия, а Рождество подарит Вашему дому любовь родных, тепло и уют.
Прекрасных и незабываемых новогодних впечатлений, исполнения всех желаний! Искренне желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех начинаниях!»
С Новым годом и Рождеством!»
Глава города Пскова Иван Цецерский
Глава Администрации города Пскова Игорь Калашников
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Андрей Турчак: Будьте счастливы в новом 2017 году!20:08
- Александр Котов: Пусть 2017-й станет продолжением всего хорошего19:25
- Иван Цецерский: Спасибо всем, кто внес свой вклад в развитие Пскова19:15
- Нина Степанова: Счастья вам в новом году! Здоровья, мира, добра!19:13
- Валентина Тюрина: Совсем скоро в наши дома придёт добрый и светлый праздник19:10
- Два ДТП произошли ночью в регионе10:22
- Афиша на 31 декабря09:53
- Последний день года будет дождливым и ветреным09:23
- Александр Баранов: Я искренне благодарен всем, кто трудился для благополучия родного края30.12, 18:02
- В Пскове утверждена новая стоимость проездных с января 2017 года30.12, 17:54
- Новогодняя афиша Пскова: даты самых важных мероприятий30.12, 17:00
- Николай Козловский: Желаем, чтобы новый 2017 год приумножил всё самое лучшее30.12, 16:28
- Куда пойти в Новый год и на каникулах в Великих Луках30.12, 16:16
- Горячую линию по незаконной продаже алкоголя открыли в Пскове30.12, 15:15
- Сергей Васильев: Уходящий год испытал нас на прочность30.12, 15:02
- Озвучена программа новогодних мероприятий в Дновском районе30.12, 14:24
- Строительная готовность Перинатального центра в Пскове оценивается в 100%30.12, 13:07
- Дмитрий Быстров: Пусть наступающий год оправдает наши надежды30.12, 12:37
- Пскович пытался натравить собаку на полицейских30.12, 12:04
- Где отдохнуть в новогодние каникулы: праздничная афиша Себежа, Идрицы и Соснового Бора30.12, 11:54
Лидеры обсуждений
- Победителей конкурса «Псковской правды» пригласят на Губернаторскую ёлку
- В Министерстве культуры отклонили проект реставрации Псковского кремля
- Объявлен ещё один хэдлайнер XXIV Пушкинского театрального фестиваля
- В тюрьму на 7 лет за срубленную елку
- Артур Ляш, Рабиль Мехтиев и Андрей Ульянов вошли в число претендентов на премию «Народное признание»
- ЧП недворового масштаба: Ребёнок рухнул в выгребную яму
- Какие профессии будут востребованы через 5 лет
- Скончался лидер псковских коммунистов Александр Рогов
- В борьбе с пробками в Пскове сотрут ещё несколько зебр
- Полицейский из Усвят претендует на «Народное признание» в номинации «Защита»