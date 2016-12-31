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Нина Степанова: Счастья вам в новом году! Здоровья, мира, добра!
«Дорогие локнянцы и жители Псковской области!
От всей души поздравляем вас с наступающими замечательными праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!
Осталось совсем немного времени, и нынешний год станет частью истории. В 2016 году было место для радости, было, к сожалению, место для грусти. Всё хорошее, чего мы добились, а хорошего было немало, мы сделали вместе. Да и с трудностями справлялись все вместе, одной большой дружной семьей.
Безусловно, нам еще многое нужно сделать, чтобы перемены к лучшему почувствовал каждый.
Впереди – множество интересных и важных проектов, стратегических инвестиционных и социальных программ.
В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. В новогоднюю ночь мы всегда стараемся быть вместе с близкими и дорогими нам людьми. Мы внимательны к родителям, охотно делим радость с друзьями, желаем счастья детям. Пусть это будет не только в новогоднюю ночь, пусть это будет всегда.
Разрешите еще раз поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год – это замечательный, добрый семейный праздник. Желаем всем жителям нашего района тепла и уюта в домах, любви и радости в сердцах, заботы и понимания близких людей. Берегите друг друга, дарите друг другу любовь и тепло. Счастья вам в новом году! Здоровья, мира, добра! Новых успехов, ярких побед и свершений!»
С уважением, глава Локнянского района Н.В.Степанова, председатель Собрания депутатов Локнянского района Н.И.Иванов
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