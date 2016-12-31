Валентина Тюрина: Совсем скоро в наши дома придёт добрый и светлый праздник

«Уважаемые дновцы! Дорогие друзья!



Совсем скоро в наши дома придёт добрый и светлый праздник – Новый год. Мы всегда ждём его с радостью, надеждой и волнением, с верой в лучшее. По традиции отмечаем его в кругу семьи, самых близких друзей.



Приближение этого чудесного мгновения каждому знакомо с детства. И именно в новогоднюю ночь мы остро чувствуем, как дороги нам наши близкие, как важно, чтобы они были здоровы и счастливы.



В новый год мы всегда вступаем с новыми планами и надеждами, с уверенностью в своих силах и желанием сделать жизнь вокруг себя лучше, привнести в неё частицы добра, любви и согласия. Искренне надеюсь, что для дновцев наступающий год будет успешным, результативным и принесет немало побед.



Предстоящие новогодние каникулы – прекрасная возможность отдохнуть и посвятить драгоценное время своим родным и близким. А в Рождественскую ночь загадать самые сокровенные желания и искренне верить в их скорейшее исполнение.



Пусть тепло домашнего очага, понимание и любовь дорогих вашему сердцу людей помогут вам сделать окружающий мир добрее и лучше. Пусть Новый год и предстоящее Рождество принесут всем дновцам счастье, подарят энергию, оптимизм, хорошее настроение! И обязательно в новогоднюю ночь давайте вместе произнесём тост за процветание Дновского района и благополучие нашей любимой и необъятной России!»



Глава Дновского района Валентина Фёдоровна Тюрина