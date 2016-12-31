31 Декабря 2016
|Псков
|+1 .. +3 °C
|Великие Луки
|+3 .. +5 °C
64.915 0.369
69.498 0.2596
Валентина Тюрина: Совсем скоро в наши дома придёт добрый и светлый праздник
31 Декабря 2016 - 19:10Главная → Хроника дня → Узнайте, что вам пожелали на Новый год
«Уважаемые дновцы! Дорогие друзья!
Совсем скоро в наши дома придёт добрый и светлый праздник – Новый год. Мы всегда ждём его с радостью, надеждой и волнением, с верой в лучшее. По традиции отмечаем его в кругу семьи, самых близких друзей.
Приближение этого чудесного мгновения каждому знакомо с детства. И именно в новогоднюю ночь мы остро чувствуем, как дороги нам наши близкие, как важно, чтобы они были здоровы и счастливы.
В новый год мы всегда вступаем с новыми планами и надеждами, с уверенностью в своих силах и желанием сделать жизнь вокруг себя лучше, привнести в неё частицы добра, любви и согласия. Искренне надеюсь, что для дновцев наступающий год будет успешным, результативным и принесет немало побед.
Предстоящие новогодние каникулы – прекрасная возможность отдохнуть и посвятить драгоценное время своим родным и близким. А в Рождественскую ночь загадать самые сокровенные желания и искренне верить в их скорейшее исполнение.
Пусть тепло домашнего очага, понимание и любовь дорогих вашему сердцу людей помогут вам сделать окружающий мир добрее и лучше. Пусть Новый год и предстоящее Рождество принесут всем дновцам счастье, подарят энергию, оптимизм, хорошее настроение! И обязательно в новогоднюю ночь давайте вместе произнесём тост за процветание Дновского района и благополучие нашей любимой и необъятной России!»
Глава Дновского района Валентина Фёдоровна Тюрина
Совсем скоро в наши дома придёт добрый и светлый праздник – Новый год. Мы всегда ждём его с радостью, надеждой и волнением, с верой в лучшее. По традиции отмечаем его в кругу семьи, самых близких друзей.
Приближение этого чудесного мгновения каждому знакомо с детства. И именно в новогоднюю ночь мы остро чувствуем, как дороги нам наши близкие, как важно, чтобы они были здоровы и счастливы.
В новый год мы всегда вступаем с новыми планами и надеждами, с уверенностью в своих силах и желанием сделать жизнь вокруг себя лучше, привнести в неё частицы добра, любви и согласия. Искренне надеюсь, что для дновцев наступающий год будет успешным, результативным и принесет немало побед.
Предстоящие новогодние каникулы – прекрасная возможность отдохнуть и посвятить драгоценное время своим родным и близким. А в Рождественскую ночь загадать самые сокровенные желания и искренне верить в их скорейшее исполнение.
Пусть тепло домашнего очага, понимание и любовь дорогих вашему сердцу людей помогут вам сделать окружающий мир добрее и лучше. Пусть Новый год и предстоящее Рождество принесут всем дновцам счастье, подарят энергию, оптимизм, хорошее настроение! И обязательно в новогоднюю ночь давайте вместе произнесём тост за процветание Дновского района и благополучие нашей любимой и необъятной России!»
Глава Дновского района Валентина Фёдоровна Тюрина
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
31 Декабря 2016
- Андрей Турчак: Будьте счастливы в новом 2017 году!20:08
- Александр Котов: Пусть 2017-й станет продолжением всего хорошего19:25
- Иван Цецерский: Спасибо всем, кто внес свой вклад в развитие Пскова19:15
- Нина Степанова: Счастья вам в новом году! Здоровья, мира, добра!19:13
- Валентина Тюрина: Совсем скоро в наши дома придёт добрый и светлый праздник19:10
- Два ДТП произошли ночью в регионе10:22
- Афиша на 31 декабря09:53
- Последний день года будет дождливым и ветреным09:23
- Александр Баранов: Я искренне благодарен всем, кто трудился для благополучия родного края30.12, 18:02
- В Пскове утверждена новая стоимость проездных с января 2017 года30.12, 17:54
- Новогодняя афиша Пскова: даты самых важных мероприятий30.12, 17:00
- Николай Козловский: Желаем, чтобы новый 2017 год приумножил всё самое лучшее30.12, 16:28
- Куда пойти в Новый год и на каникулах в Великих Луках30.12, 16:16
- Горячую линию по незаконной продаже алкоголя открыли в Пскове30.12, 15:15
- Сергей Васильев: Уходящий год испытал нас на прочность30.12, 15:02
- Озвучена программа новогодних мероприятий в Дновском районе30.12, 14:24
- Строительная готовность Перинатального центра в Пскове оценивается в 100%30.12, 13:07
- Дмитрий Быстров: Пусть наступающий год оправдает наши надежды30.12, 12:37
- Пскович пытался натравить собаку на полицейских30.12, 12:04
- Где отдохнуть в новогодние каникулы: праздничная афиша Себежа, Идрицы и Соснового Бора30.12, 11:54
Лидеры обсуждений
- Победителей конкурса «Псковской правды» пригласят на Губернаторскую ёлку
- В Министерстве культуры отклонили проект реставрации Псковского кремля
- Объявлен ещё один хэдлайнер XXIV Пушкинского театрального фестиваля
- В тюрьму на 7 лет за срубленную елку
- Артур Ляш, Рабиль Мехтиев и Андрей Ульянов вошли в число претендентов на премию «Народное признание»
- ЧП недворового масштаба: Ребёнок рухнул в выгребную яму
- Какие профессии будут востребованы через 5 лет
- Скончался лидер псковских коммунистов Александр Рогов
- В борьбе с пробками в Пскове сотрут ещё несколько зебр
- Полицейский из Усвят претендует на «Народное признание» в номинации «Защита»
Фото
Сотни псковичей посетили предновогоднюю ярмарку «АРТ-ель»Псковские школьники сели за штурвал самолётаПосетителям «Акваполиса» показали цирковое шоуЗимний бал в Пскове собрал свыше 500 студентовВесь фото архив
Видео
20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в СерёдкеРемень для пассажираПсковичка обыграла знатоков «Что? Где? Когда?»Весь видео архив