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Валентина Тюрина: Совсем скоро в наши дома придёт добрый и светлый праздник

31 Декабря 2016 - 19:10
Главная → Хроника дня → Узнайте, что вам пожелали на Новый год
«Уважаемые дновцы! Дорогие друзья!

Совсем скоро в наши дома придёт добрый и светлый праздник – Новый год. Мы всегда ждём его с радостью, надеждой и волнением, с верой в лучшее.  По традиции отмечаем его в кругу семьи, самых близких друзей.

Приближение этого чудесного мгновения каждому знакомо с детства. И именно в новогоднюю ночь мы остро чувствуем, как дороги нам наши близкие, как важно, чтобы они были здоровы и счастливы.

В новый год мы всегда вступаем с новыми планами и надеждами, с уверенностью в своих силах и желанием сделать жизнь вокруг себя лучше, привнести в неё частицы добра, любви и согласия. Искренне надеюсь, что для дновцев наступающий год будет успешным, результативным и принесет немало побед.

Предстоящие новогодние каникулы – прекрасная возможность отдохнуть и посвятить драгоценное время своим родным и близким. А в Рождественскую ночь загадать самые сокровенные желания и искренне верить в их скорейшее исполнение.

Пусть тепло домашнего очага, понимание и любовь дорогих вашему сердцу людей помогут вам сделать окружающий мир добрее и лучше. Пусть Новый год и предстоящее Рождество  принесут всем дновцам счастье, подарят энергию, оптимизм, хорошее настроение! И обязательно в новогоднюю ночь давайте вместе произнесём тост за процветание Дновского района и благополучие нашей любимой и необъятной России!»

Глава Дновского района Валентина Фёдоровна Тюрина
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