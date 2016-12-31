Два ДТП произошли ночью в регионе

Аварии произошли в Пскове и Бежаницком районе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

Около 03. 00 поступило сообщение об аварии с участием одного легкового автомобиля на улице Советской Армии в областном центре, а в 05.08 — также с участием только одного автомобиля в деревне Дворцы Бежаницкого района.

Сведений о пострадавших нет.