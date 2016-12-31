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Афиша на 31 декабря

31 Декабря 2016 - 09:53
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КИНО
Кинотеатр «Победа» (Псков, Октябрьский пр., 17, тел. (8112) 75-77-07).

По 4 января: «Изгой-один: ЗвЕздные войны. Истории» 3D (16+) Фантастика, боевик, приключения. Режиссер: Гарет Эдвардс. В ролях: Фелисити Джонс, Мадс Миккельсен, Бен Мендельсон, Риз Ахмед, Женевьев О’Рейли, Диего Луна, Джеймс Эрл Джонс, Алан Тьюдик, Донни Йен, Форест Уитакер.

По 11 января: «Елки 5» (6+) Семейная комедия. Режиссер:    Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман. В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Анна Хилькевич, Александр Домогаров мл., Кирилл Плетнев.

По 11 января: «Дед Мороз. Битва Магов» (6+) Семейное фэнтези. Режиссер: Александр Войтинский («Призрак», «Елки»). В ролях: Федор Бондарчук, Алексей Кравченко, Таисия Вилкова, Никита Волков, Владимир Гостюхин, Егор Бероев, Ксения Алферова, Сергей Бадюк.
 
Кинотеатр «Мираж» (Псков, ТРК «Акваполис», ул. Кузбасской дивизии, 19)
 
«Викинг» (12+) Историческая драма. Режиссер: Андрей Кравчук. В главных ролях: Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко, Андрей Смоляков, Владимир Епифанцев, Александра Бортич, Кирилл Плетнёв, Александр Устюгов, Ростислав Бершауэр.
 
 «МУЛЬТ в кино» (0+) «МУЛЬТ в кино» - это первый в новейшей истории российского кино регулярный премьерный анимационный киножурнал. Каждый выпуск длится комфортные для ребёнка 45 минут и состоит целиком только из новых серий самых популярных отечественных мультсериалов.
 
«Снежная королева 3. Огонь и лед» (6+). Мультфильм. Режиссер: Алексей Цицилин. В главных ролях: Филипп Лебедев, Диомид Виноградов, Александр Груздев, Михаил Тихонов, Николай Быстров, Ольга Шорохова, Ольга Зубкова, Всеволод Кузнецов, Филл Савенков, Олег Новиков.
 
«Пассажиры» (16+). Фантастика, приключения, мелодрама, драма. Режиссер: Мортен Тильдум. В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, Майкл Шин, Энди Гарсиа, Лоренс Фишбёрн, Кимберли Баттиста, Джейми Соричелли, Аврора Перрино, Фред Меламед, Шелби Тейлор Маллинс.
 
«Моана» (6+). Комедия, приключения. Режиссер: Рон Клементс, Дон Холл, Джон Маскер, Крис Уильямс. В главных ролях: Аулии Кравалхо, Дуэйн Джонсон, Рэйчел Хаус, Темуэра Моррисон, Джемейн Клемент, Николь Шерзингер, Алан Тьюдик, Оскар Кайтли, Трой Поламалу, Puanani Cravalho.
 
«Три богатыря и Морской царь» ( 6+). Жанр, комедия, приключения, мультфильм. Режиссер: Константин Феоктистов. В главных ролях: Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Елена Шульман, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова.
 
«Дед Мороз. Битва Магов» (6+). Жанр: приключения, фэнтези. Режиссер: Александр Войтинский. В главных ролях: Фёдор Бондарчук, Алексей Кравченко, Таисия Вилкова, Никита Волков, Владимир Гостюхин, Егор Бероев, Ксения Алферова, Сергей Бадюк, Ян Цапник, Светлана Пермякова.
 
«Елки 5» (6+). Комедия. Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман. В главных ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Анна Хилькевич, Александр Домогаров мл., Кирилл Плетнёв, Александр Робак, Анастасия Сметанина. 
 
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» (16+) Жанр: боевик, фантастика, приключения. Режиссер: Гарет Эдвардс. В главных ролях: Фелисити Джонс, Мадс Миккельсен, Форест Уитакер, Алан Тьюдик, Бен Мендельсон, Риз Ахмед, Донни Йен, Диего Луна, Уорвик Дэвис, Женевьев О’Рейли.
 
Псковский театр кукол (Псков, ул. Конная, 3; тел.: 57-13-79, 56-33-13, касса – 8-921-212-65-54).

31 декабря - Новый год с Волшебником Гудвином. Новогоднее представление для детей от 3 лет. Зрителей ждёт удивительная сказка, полная приключений, неожиданных чудес и праздничного волшебства. После спектакля новогодний хоровод вокруг ёлки, игры и конкурсы со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой. Общая продолжительность новогоднего представления 1 час. 

31 декабря - Новогодний хоровод. Новогоднее представление для детей от 1,5 до 3 лет. Новогоднее представление с простым сюжетом и спокойной музыкой отлично подойдет для первого знакомства с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Продолжительность 35 минут.

Псков, ул. Пушкина

31 декабря - Новогодняя ярмарка. С 10.00 до 14.00.
 
Октябрьская площадь

Новогодняя ночь с участием «Малиновской банды» (г. В. Новгород)
Начало в 01.00

Фейерверк
Начало в 03.00
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