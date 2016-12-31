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Последний день года будет дождливым и ветреным

31 Декабря 2016 - 09:23
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31 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшой дождь, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.
Ветер западных направлений 6-11 м/сек.
Температура по области: ночью  0…+5, днем +2…+7.
Атмосферное давление низкое.
 
Кроме того, сегодня в период с 12.00 до 15.00 ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-17 м/с.
 
Рекомендации ГУ МЧС России по Псковской области для населения при сильном ветре:
Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.
Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
Напоминаем:
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".
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