Последний день года будет дождливым и ветреным

31 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшой дождь, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

Ветер западных направлений 6-11 м/сек.

Температура по области: ночью 0…+5, днем +2…+7.

Атмосферное давление низкое.

Кроме того, сегодня в период с 12.00 до 15.00 ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-17 м/с.

Рекомендации ГУ МЧС России по Псковской области для населения при сильном ветре :

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Напоминаем: