Александр Баранов: Я искренне благодарен всем, кто трудился для благополучия родного края
30 Декабря 2016 - 18:02Главная → Хроника дня
«Уважаемые земляки! Дорогие пушкиногорцы! Примите мои самые теплые и сердечные поздравления с наступающим 2017 годом и приближающимся светлым Рождеством Христовым!
В новом году мы подводим итоги года минувшего и строим планы на будущее. Завершающийся год не был безоблачным. Он встретил нас трудностями, поставил перед нами сложные задачи, стал проверкой на прочность и выносливость. Он был наполнен большой работой и важными интересными событиями, мы трудились с максимальной отдачей и сумели прожить его достойно, и в этом огромная ваша заслуга, дорогие пушкиногорцы!
Уверен, многих в уходящем году порадовали новый асфальт во дворах, появившиеся новые детские площадки и автопавильоны. Нам приятно ездить по отремонтированным дорогам, идти вечером по освещенным улицам. Вместе мы делали все возможное, чтобы Пушкинские Горы стали чище, светлее и уютнее. Я искренне благодарен всем, кто трудился для благополучия родного края, кто своим каждо-
дневным трудом вносил вклад в успех общего дела.
Наступающий 2017 год обещает тоже быть непростым, ставит перед нами новые рубежи, нам предстоит немало важных и ответственных дел. Это время для наших новых планов и надежд. Уверен, что новый год явится для нас годом развития, сохранения стабильности и согласия.
В эти праздничные дни на всей земле царит особая атмосфера радости и счастья. Пусть эти чувства живут в сердцах людей весь год, согревая наших родных и близких, создавая уют в каждом доме, давая нам силы работать, добиваться успехов. В Новый год принято делать друг другу подарки. Так давайте преподнесем близким самое ценное, самое дорогое – тепло, внимание и любовь!
Дорогие друзья! С самыми искренними чувствами поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. От всей души желаю всем вам исполнения самых заветных желаний! Счастья и благополучия каждой семье, мира и процветания нашему родному краю».
В новом году мы подводим итоги года минувшего и строим планы на будущее. Завершающийся год не был безоблачным. Он встретил нас трудностями, поставил перед нами сложные задачи, стал проверкой на прочность и выносливость. Он был наполнен большой работой и важными интересными событиями, мы трудились с максимальной отдачей и сумели прожить его достойно, и в этом огромная ваша заслуга, дорогие пушкиногорцы!
Уверен, многих в уходящем году порадовали новый асфальт во дворах, появившиеся новые детские площадки и автопавильоны. Нам приятно ездить по отремонтированным дорогам, идти вечером по освещенным улицам. Вместе мы делали все возможное, чтобы Пушкинские Горы стали чище, светлее и уютнее. Я искренне благодарен всем, кто трудился для благополучия родного края, кто своим каждо-
дневным трудом вносил вклад в успех общего дела.
Наступающий 2017 год обещает тоже быть непростым, ставит перед нами новые рубежи, нам предстоит немало важных и ответственных дел. Это время для наших новых планов и надежд. Уверен, что новый год явится для нас годом развития, сохранения стабильности и согласия.
В эти праздничные дни на всей земле царит особая атмосфера радости и счастья. Пусть эти чувства живут в сердцах людей весь год, согревая наших родных и близких, создавая уют в каждом доме, давая нам силы работать, добиваться успехов. В Новый год принято делать друг другу подарки. Так давайте преподнесем близким самое ценное, самое дорогое – тепло, внимание и любовь!
Дорогие друзья! С самыми искренними чувствами поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. От всей души желаю всем вам исполнения самых заветных желаний! Счастья и благополучия каждой семье, мира и процветания нашему родному краю».
С наилучшими пожеланиями, глава Пушкиногорского района Александр Баранов
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