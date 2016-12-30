Николай Козловский: Желаем, чтобы новый 2017 год приумножил всё самое лучшее

Глава города Н. Н. Козловский, глава администрации города В. Б. Каменский

«Уважаемые великолучане, дорогие земляки! Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!От этих всеми любимых, радостных праздников, наполненных светом надежд, все мы ждем только добрых перемен, исполнения самых заветных желаний. Уходящий 2016 год запомнился нам многими яркими событиями, центральным из которых стал 850-летний юбилей города. К этому празднику была проведена большая подготовительная работа, результатом которой стал не только сам праздник, но и ряд реализованных инфраструктурных проектов. Среди них – расселение из ветхого жилья, ремонт набережной, дорог и скверов, открытие спорткомплексов, капитальный ремонт учреждений образования и здравоохранения, начато строительство путепровода, реконструкция драмтеатра и крепости, возведение нового храма и многое другое. Успешная работа великолукских предприятий позволила городу сохранить темпы социально-экономического развития. И конечно, в каждом из этих достижений есть вклад всех великолучан, которые ежедневным трудом способствуют стабильности и процветанию любимого города.В преддверии наступающих праздников от всей души желаем, чтобы новый 2017 год приумножил все самое лучшее, чего удалось достичь в году уходящем, принес в каждый дом благополучие и удачу во всех добрых делах, много светлых и радостных дней! Крепкого вам здоровья, счастья и любви, праздничного новогоднего настроения!»