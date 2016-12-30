Сергей Васильев: Уходящий год испытал нас на прочность

С праздником, дорогие друзья! С уважением, глава Печорского района С.В. Васильев

«Дорогие друзья! Уважаемые жители и гости Псковской области! От всей души поздравляю вас с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!Эти любимые всеми праздники объединяют нас общими надеждами, новыми планами, ожиданием радостных перемен. Эти праздники сближают нас, наполняют сердца добром и милосердием.Уходящий год испытал нас на прочность. Это было время напряженной работы, профессиональных успехов, масштабных дел, продуманных и взвешенных решений.Новый год и Рождество – семейные праздники, прекрасная возможность отдохнуть и посвятить драгоценное время своим родным и близким. И пусть тепло домашнего очага, понимание и любовь дорогих нашему сердцу людей помогут нам сделать окружающий мир добрее и лучше.В новый год мы вступаем с новыми планами и надеждами, с уверенностью в своих силах и желанием сделать этот мир лучше, привнести в него частицы добра, любви и согласия.В преддверии Нового года желаю вам, дорогие земляки, вашим родным и близким здоровья, удачи, любви и благополучия! Пусть наступающий год станет по-настоящему счастливым, подарит энергию, оптимизм, хорошее настроение, пусть войдет в ваши дома, даруя мир, благополучие и веру в добро, исполнит все надежды и желания!»