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Сергей Васильев: Уходящий год испытал нас на прочность

30 Декабря 2016 - 15:02
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«Дорогие друзья! Уважаемые жители и гости Псковской области! От всей души поздравляю вас с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!

Эти любимые всеми праздники объединяют нас общими надеждами, новыми планами, ожиданием радостных перемен. Эти праздники сближают нас, наполняют сердца добром и милосердием.

Уходящий год испытал нас на прочность. Это было время напряженной работы, профессиональных успехов, масштабных дел, продуманных и взвешенных решений. 

Новый год и Рождество – семейные праздники, прекрасная возможность отдохнуть и посвятить драгоценное время своим родным и близким. И пусть тепло домашнего очага, понимание и любовь дорогих нашему сердцу людей помогут нам сделать окружающий мир добрее и лучше.

В новый год мы вступаем с новыми планами и надеждами, с уверенностью в своих силах и желанием сделать этот мир лучше, привнести в него частицы добра, любви и согласия.

В преддверии Нового года желаю вам, дорогие земляки, вашим родным и близким здоровья, удачи, любви и благополучия! Пусть наступающий год станет по-настоящему счастливым, подарит энергию, оптимизм, хорошее настроение, пусть войдет в ваши дома, даруя мир, благополучие и веру в добро, исполнит все надежды и желания!»
 
С праздником, дорогие друзья! С уважением, глава Печорского района С.В. Васильев
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