Дмитрий Быстров: Пусть наступающий год оправдает наши надежды

С уважением, Глава администрации Островского района Д.М. Быстров

«Уважаемые коллеги! Примите самые искренние и теплые поздравления с Новым 2017 годом и светлым праздником Рождества Христова!Уходящий 2016 год был наполнен событиями, каждодневными делами и заботами. Вами многое сделано, чтобы жизнь в Псковской области стала лучше. Пусть наступающий год оправдает наши надежды, принесет успех и благополучие, укрепит в наших сердцах уверенность в завтрашнем дне. Уверен: как бы ни были сложны задачи в новом году, они будут решены коллективными усилиями во благо жителей нашей области. Желаю крепкого здоровья, мудрости в решении всех жизненных задач, терпения в трудные минуты, мира, спокойствия и духовной радости».