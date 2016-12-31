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Андрей Турчак: Будьте счастливы в новом 2017 году!
31 Декабря 2016 - 00:54Главная → Хроника дня
«Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
По традиции мы проводим новогодние праздники с самыми дорогими и близкими людьми, находим нужные добрые слова для наших родителей и детей.
Пусть их поддержка помогает нам преодолевать любые трудности и смело идти вперед.
В этом году мы вместе с вами сделали хороший задел на будущее нашего региона.
Впервые за последние 25 лет в Пскове началось возведение современной школы, а в наших районах возобновилось строительство многоквартирных жилых домов.
В уходящем году перезагрузка коснулась многих сфер нашей жизни: возобновлены летние авиаперелеты из Пскова в Крым и мы наконец-то реализовали давнюю мечту возродить вместе с нашей прославленной 76-й дивизией Псковский кадетский корпус.
В этом году началось строительство 2-й очереди объездной дороги вокруг Пскова и путепровода в Великих Луках.
Наши инвесторы уже возводят в «Моглино» свои первые заводы, а врачи проводят операции в новом онкологическом центре.
Мы планомерно приводим в порядок наши дворы, парки, площади, строим новые спортивные объекты.
Друзья! Надеюсь, что вы чувствуете и замечаете все эти перемены.
Я благодарю каждого из вас за совместную работу. Врачей, учителей, всех тех, кто трудится на производстве, возделывает нашу землю, защищает родину, – создает ту прочную базу, которая необходима для процветания нашего региона и благополучия наших граждан.
Уверен, новый 2017 год, несмотря ни на какие трудности, обязательно станет для всех нас годом новых достижений и побед!
Дорогие друзья! Еще раз поздравляю вас с наступающими праздниками!
Крепкого здоровья, мира и добра всем нам!
Будьте счастливы в новом 2017 году!»
По традиции мы проводим новогодние праздники с самыми дорогими и близкими людьми, находим нужные добрые слова для наших родителей и детей.
Пусть их поддержка помогает нам преодолевать любые трудности и смело идти вперед.
В этом году мы вместе с вами сделали хороший задел на будущее нашего региона.
Впервые за последние 25 лет в Пскове началось возведение современной школы, а в наших районах возобновилось строительство многоквартирных жилых домов.
В уходящем году перезагрузка коснулась многих сфер нашей жизни: возобновлены летние авиаперелеты из Пскова в Крым и мы наконец-то реализовали давнюю мечту возродить вместе с нашей прославленной 76-й дивизией Псковский кадетский корпус.
В этом году началось строительство 2-й очереди объездной дороги вокруг Пскова и путепровода в Великих Луках.
Наши инвесторы уже возводят в «Моглино» свои первые заводы, а врачи проводят операции в новом онкологическом центре.
Мы планомерно приводим в порядок наши дворы, парки, площади, строим новые спортивные объекты.
Друзья! Надеюсь, что вы чувствуете и замечаете все эти перемены.
Я благодарю каждого из вас за совместную работу. Врачей, учителей, всех тех, кто трудится на производстве, возделывает нашу землю, защищает родину, – создает ту прочную базу, которая необходима для процветания нашего региона и благополучия наших граждан.
Уверен, новый 2017 год, несмотря ни на какие трудности, обязательно станет для всех нас годом новых достижений и побед!
Дорогие друзья! Еще раз поздравляю вас с наступающими праздниками!
Крепкого здоровья, мира и добра всем нам!
Будьте счастливы в новом 2017 году!»
Губернатор Псковской области Андрей Турчак
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Хроника дня
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