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Андрей Турчак: Будьте счастливы в новом 2017 году!

31 Декабря 2016 - 00:54
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«Дорогие  друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом и  Рождеством Христовым!

По традиции мы проводим новогодние праздники с самыми дорогими и близкими людьми, находим нужные добрые слова для наших родителей и детей.

Пусть их поддержка помогает нам преодолевать любые трудности и смело идти вперед.

В этом году мы вместе с вами сделали хороший задел на будущее нашего региона.

Впервые за последние 25 лет в Пскове началось возведение современной школы, а в наших районах возобновилось строительство многоквартирных жилых домов.

В уходящем году перезагрузка коснулась многих сфер нашей жизни: возобновлены летние авиаперелеты из Пскова в Крым и мы наконец-то реализовали давнюю мечту возродить вместе с нашей прославленной 76-й дивизией Псковский кадетский корпус.

В этом году началось строительство  2-й очереди объездной дороги вокруг Пскова и путепровода в Великих Луках. 

Наши инвесторы уже возводят в «Моглино» свои первые заводы, а врачи проводят операции в новом онкологическом центре.

Мы планомерно приводим в порядок наши дворы, парки, площади, строим новые спортивные объекты.

Друзья! Надеюсь, что вы чувствуете и замечаете все эти перемены.

Я благодарю каждого из вас за совместную работу. Врачей, учителей, всех тех, кто трудится на производстве, возделывает нашу землю, защищает родину, – создает ту прочную базу, которая необходима для процветания нашего региона и благополучия наших граждан.

Уверен, новый 2017 год, несмотря ни на какие трудности, обязательно станет для всех нас годом новых достижений и побед!

Дорогие друзья! Еще раз поздравляю вас с наступающими праздниками!

Крепкого здоровья, мира и добра всем нам!

Будьте счастливы в новом 2017 году!»
 
Губернатор Псковской области Андрей Турчак
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