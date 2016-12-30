Куда пойти в Новый год и на каникулах в Великих Луках
23 декабря в 18.00 – Городской праздник новогодней елки (пл. Ленина)
19.00 – Новогодний фейерверк (наб. р. Ловать)
Детская музыкальная школа № 1 им. М.П. Мусоргского (пл. Ленина, д.3) Справки по телефону: 3-82-58
|
22 декабря
18.00
|
«Новогодняя фантазия» - концерт Городского духового оркестра
|
23 декабря
17.00
|
«Новый год торопится» - концертная программа образцового художественного коллектива театра детской песни «Летний дождь». Презентация диска «Всякое бывает»
|
12 января
18.30
|
«Зимние узоры» - музыкальная программа с участием Народных коллективов: ансамбля русских народных инструментов «Забава» и фольклорного ансамбля «Заряница»
Центр эстетического воспитания (ул. Ботвина, д. 12) Справки по телефону: 3-52-20
|
13 января
18.00
|
Рождественский хоровой концерт
Городской дом культуры им. Ленина (ул. Малышева, д. 13) Справки по телефону: 6-12-07
|
21 декабря 12.00; 22, 25 декабря 14.00
|
«Скорый поезд «Алиса – страна чудес» - премьера новогодней музыкальной сказки по мотивам книг Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»
|
25 декабря
11.00
|
«Ёлкины истории» - Baby - ёлка для жителей города
|
26 декабря
18.00
|
«Распрекрасный Новый год» - новогодний вечер для жителей города
с участием ВИА (г. Великий Новгород)
|
2 января 16.00;
5 января 13.00;
6 января 16.00
|
«Волшебная ночь или, когда оживают игрушки» - спектакль Народного коллектива театра ростовых кукол «Маскарад»
|
3 января 16.00;
5 января 16.00;
6 января 16.00;
|
«Скорый поезд «Алиса – страна чудес» - премьера новогодней музыкальной сказки по мотивам книг Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»
|
4 января
16.00
|
«Маша и медведь» - новогодняя концертная программа с участием творческих коллективов города
|
5 января, 6 января
11.00
|
«Ёлкины истории» - Baby - ёлка для жителей города
|
7 января
15.00
|
«Рождественские истории» - праздничный концерт
Дом культуры Ленинского комсомола (ул. Зверева, д.29) Справки по телефону: 5-69-14, 5-72-75
|
21 декабря
14.00
|
«А вот и Новый год!!!» - новогодний вечер для ветеранских клубов
|
29 декабря 15.00
|
«Часики» - новогодняя сказка (г. Москва)
Великолукский драматический театр (На сцене ДК ЛК по адресу ул. Зверева, д.29) Справки по телефону: 3-72-36
|
24 декабря
10.00, 13.00
25 декабря
10.00, 13.00
28 декабря
10.00, 14.00
|
«Переполох в новогоднем лесу» - новогоднее представление у елки и сказка
|
3 января 11.00, 14.00
4 января 11.00
5 января 11.00, 14.00
6 января 12.00
|
«Переполох в новогоднем лесу» - новогоднее представление у елки и сказка
Краеведческий музей (ул. Ставского, д.48) Справки по телефону: 7-38-36
|
20-30 декабря
по заявкам
|
Новогодние встречи в доме-музее ак. И.М. Виноградова
|
4,5,6 января
|
«Накануне рождества» - экскурсии в доме-музее ак. И.М. Виноградова
Детская школа искусств (ул. Гражданская, д.24) Справки по телефону: 9-64-67
|
28 декабря
18.00
|
«Новогодний серпантин» - музыкальный вечер
Центральная городская библиотека им.М.И.Семевског
Вход на мероприятия свободный
|
с 12 декабря –
21 декабря
|
«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год» - празднично – конкурсно-игрова
Библиотека-фили
|
с 19 декабря –
29 декабря
|
«Новогодняя библиомазайка» - выставка-инсталл
Фойе. ЦГБ им. М.И. Семевского (Пионерская, д. 7)
|
6 января
11.00
|
«Рождества волшебные мгновенья» - праздничная программа
ГДК им. А. Гайдара (ул. Либкнехта 9/14)
|
9 января
11.00
|
«О чем поет петушок» - парад сказок
ГДК им. А. Гайдара (ул. Либкнехта 9/14)
|
с 10 января –
19 января
|
«Сказка к нам примчалась с новогодним Петушком!» - праздничный фейерверк
Взрослое отделение. Библиотека-филиа
|
с 10 января –
19 января
|
«Добро творить – себя веселить!» - рождественский разгуляй
Детское отделение. Библиотека-фили
Выставки
|
16 декабря
|
«Новогодняя композиция» - мастер – класс
ДХШ им. А.А. Большакова (ул. Л. Чайкиной, д. 18)
|
декабрь-январь
|
«Зимний салон» - выставка живописи великолукских художников
Художественный салон (пр. Ленина, д.30/9)
Справки по телефону: 3-01-93
|
с 20 декабря –
14 января
|
«Зимняя сказка» - выставка художественных работ учащихся ДХШ
им. А.А. Большакова
Выставочный зал «Мир искусств» (ул. Некрасова, 6/1)
Справки по телефону: 3-64-68
|
8 декабря
|
«Рождественская сказка» - выставка работ художественного отделения ЦЭВ
Выставочный зал Центра эстетического воспитания
(ул.Ботвина, д.12) Справки по телефону: 3-52-20
|
с 26 декабря –
16 января
|
«В блеске елочных огней» - выставка
Абонемент и читальный зал
ЦГБ им. М.И. Семевского (Пионерская, д.7)
|
с 26 декабря –
16 января
|
«Зимней сказочной порой» - выставка
Абонемент и читальный зал
ЦГБ им. М.И. Семевского (Пионерская, д.7)
Рабочие дни:
- Краеведческий музей города Великие Луки (пл. Матросова, д.1)
3,5, 8 января с 11:00 до 15:00;
- Дом-музей ак. И.М. Виноградова (ул. Ставского, д.48)
4,5,6 января с 11:00 до 17:00;
- Центральная городская библиотека им. М.И. Семевского (ул. Пионерская, д.7)
4,5,6 января с 11:00 до 17:00;
- Городская детская библиотека им. А. Гайдара (ул. Либкнехта, д. 9/14)
4,5,6 января с 11:00 до 17:00.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Александр Баранов: Я искренне благодарен всем, кто трудился для благополучия родного края18:02
- В Пскове утверждена новая стоимость проездных с января 2017 года17:54
- Новогодняя афиша Пскова: даты самых важных мероприятий17:00
- Николай Козловский: Желаем, чтобы новый 2017 год приумножил всё самое лучшее16:28
- Куда пойти в Новый год и на каникулах в Великих Луках16:16
- Горячую линию по незаконной продаже алкоголя открыли в Пскове15:15
- Сергей Васильев: Уходящий год испытал нас на прочность15:02
- Озвучена программа новогодних мероприятий в Дновском районе14:24
- Строительная готовность Перинатального центра в Пскове оценивается в 100%13:07
- Дмитрий Быстров: Пусть наступающий год оправдает наши надежды12:37
- Пскович пытался натравить собаку на полицейских12:04
- Где отдохнуть в новогодние каникулы: праздничная афиша Себежа, Идрицы и Соснового Бора11:54
- В новой псковской школе будут столовая-трансформер, лифты и Wi-fi11:11
- В Печорском районе поймали аккумуляторных воришек10:05
- Росгвардия напомнила псковичам про оружие09:03
- Россельхозбанк запустил услугу «Автоплатеж»29.12, 18:12
- О работе подразделений Северо-Западного банка ПАО Сбербанк в праздничные дни29.12, 12:53
- Впервые на Псковской земле – Концертный хор Санкт-Петербурга29.12, 11:57
- Кукольный формат привезет «Пиковую даму» в Псков29.12, 11:56
- На концерт «Джаз объединяет континенты» приглашают псковичей29.12, 11:55
Лидеры обсуждений
- Победителей конкурса «Псковской правды» пригласят на Губернаторскую ёлку
- В Министерстве культуры отклонили проект реставрации Псковского кремля
- Объявлен ещё один хэдлайнер XXIV Пушкинского театрального фестиваля
- Артур Ляш, Рабиль Мехтиев и Андрей Ульянов вошли в число претендентов на премию «Народное признание»
- В тюрьму на 7 лет за срубленную елку
- ЧП недворового масштаба: Ребёнок рухнул в выгребную яму
- Какие профессии будут востребованы через 5 лет
- Полицейский из Усвят претендует на «Народное признание» в номинации «Защита»
- В борьбе с пробками в Пскове сотрут ещё несколько зебр
- Скончался лидер псковских коммунистов Александр Рогов