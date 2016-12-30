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Куда пойти в Новый год и на каникулах в Великих Луках

30 Декабря 2016 - 16:16
Главная → Хроника дня → Новогодняя афиша Псковской области

23 декабря в 18.00 – Городской праздник новогодней елки (пл. Ленина)

19.00 – Новогодний фейерверк (наб.  р. Ловать)

Детская музыкальная школа № 1 им. М.П. Мусоргского (пл. Ленина, д.3) Справки по телефону: 3-82-58

22 декабря

18.00          

«Новогодняя фантазия» - концерт Городского духового оркестра

 

23 декабря

17.00

«Новый год торопится» - концертная программа образцового художественного коллектива театра детской песни «Летний дождь». Презентация диска «Всякое бывает»

12 января

18.30

«Зимние узоры» -  музыкальная программа с участием Народных коллективов: ансамбля русских народных инструментов «Забава» и фольклорного ансамбля «Заряница»

Центр эстетического воспитания (ул. Ботвина, д. 12) Справки по телефону: 3-52-20

13 января

18.00

Рождественский хоровой концерт

Городской дом культуры им. Ленина (ул. Малышева, д. 13) Справки по телефону: 6-12-07

21 декабря 12.00; 22, 25 декабря 14.00

«Скорый поезд «Алиса – страна чудес» - премьера новогодней музыкальной сказки по мотивам книг Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»

25 декабря

11.00

«Ёлкины истории» -  Baby - ёлка для жителей города

26 декабря

18.00

«Распрекрасный Новый год» -  новогодний вечер для жителей города

с участием ВИА (г. Великий Новгород)

2 января 16.00;

5 января 13.00;

6 января 16.00

«Волшебная ночь или, когда оживают игрушки» - спектакль Народного коллектива театра ростовых кукол «Маскарад»

3 января 16.00;

5 января 16.00;

6 января 16.00;

«Скорый поезд «Алиса – страна чудес» -  премьера новогодней музыкальной сказки по мотивам книг Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»

4 января

16.00

«Маша и медведь» - новогодняя концертная программа с участием творческих коллективов города

5 января, 6 января 

11.00

«Ёлкины истории» - Baby - ёлка для жителей города

7 января

15.00

«Рождественские истории» - праздничный концерт

Дом культуры Ленинского комсомола (ул. Зверева, д.29) Справки по телефону: 5-69-14, 5-72-75

21 декабря

14.00

«А вот и Новый год!!!» - новогодний вечер для ветеранских клубов

29 декабря 15.00

«Часики» - новогодняя сказка (г. Москва)

Великолукский драматический театр (На сцене ДК ЛК по адресу ул. Зверева, д.29) Справки по телефону: 3-72-36

24 декабря

10.00, 13.00

25 декабря

10.00, 13.00

28 декабря

10.00, 14.00

  «Переполох в новогоднем лесу» - новогоднее представление у елки и сказка

3 января 11.00, 14.00

4 января 11.00

5 января 11.00, 14.00

6 января 12.00

 «Переполох в новогоднем лесу» - новогоднее представление у елки и сказка

Краеведческий музей (ул. Ставского, д.48) Справки по телефону: 7-38-36

20-30 декабря

по заявкам

Новогодние встречи в доме-музее ак. И.М. Виноградова

4,5,6 января

«Накануне рождества» - экскурсии в доме-музее ак. И.М. Виноградова

Детская школа искусств (ул. Гражданская, д.24) Справки по телефону: 9-64-67

28 декабря

18.00

«Новогодний серпантин» - музыкальный вечер 

Центральная городская библиотека им.М.И.Семевского (ул. Пионерская, д.7) Справки по телефону: 3-64-59, 3-73-47

Вход на мероприятия свободный

с 12 декабря –

21 декабря 

«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год» - празднично – конкурсно-игровая программа  

 Библиотека-филиал №1 (ул. Ставского, д.15)

с 19 декабря –

29 декабря

«Новогодняя библиомазайка»  - выставка-инсталляция

Фойе.  ЦГБ им. М.И. Семевского (Пионерская, д. 7)

6 января

11.00

«Рождества волшебные мгновенья» - праздничная программа 

    ГДК им. А. Гайдара (ул. Либкнехта 9/14)                                      

9 января

11.00

«О чем поет петушок» - парад сказок

         ГДК им. А. Гайдара (ул. Либкнехта 9/14)                                      

с 10 января –

19 января

«Сказка к нам примчалась с новогодним Петушком!» - праздничный фейерверк 

Взрослое отделение. Библиотека-филиал №2 (ул. Ботвина, д.13)

с 10 января –

19 января

«Добро творить – себя веселить!» - рождественский разгуляй

Детское отделение.  Библиотека-филиал №2 (ул. Ботвина, д.13)

Выставки

16 декабря

«Новогодняя композиция» - мастер – класс

ДХШ им. А.А. Большакова (ул. Л. Чайкиной, д. 18)

декабрь-январь

«Зимний салон» - выставка живописи великолукских художников 

Художественный салон (пр. Ленина, д.30/9)

Справки по телефону: 3-01-93

с 20 декабря –

14 января

«Зимняя сказка» - выставка художественных работ учащихся ДХШ

им. А.А. Большакова

Выставочный зал «Мир искусств» (ул. Некрасова, 6/1)

Справки по телефону: 3-64-68

8 декабря

«Рождественская сказка» - выставка работ художественного отделения ЦЭВ

Выставочный зал Центра эстетического воспитания

(ул.Ботвина, д.12) Справки по телефону: 3-52-20 

с 26 декабря –

 16 января

«В блеске елочных огней» - выставка

Абонемент и читальный зал

ЦГБ им. М.И. Семевского (Пионерская, д.7)

с 26 декабря –

 16 января

«Зимней сказочной порой» - выставка                                         

Абонемент и читальный зал

ЦГБ им. М.И. Семевского (Пионерская, д.7)

Рабочие дни:

-  Краеведческий музей города Великие Луки (пл. Матросова, д.1)

3,5, 8 января с 11:00 до 15:00;

- Дом-музей ак. И.М. Виноградова (ул. Ставского, д.48)

4,5,6 января с 11:00 до 17:00;

- Центральная городская библиотека им. М.И. Семевского (ул. Пионерская, д.7)

4,5,6 января с 11:00 до 17:00;

- Городская детская библиотека им. А. Гайдара (ул. Либкнехта, д. 9/14)

4,5,6 января с 11:00 до 17:00.

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