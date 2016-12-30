Озвучена программа новогодних мероприятий в Дновском районе
30 Декабря 2016 - 14:24Главная → Хроника дня → Новогодняя афиша Псковской области
28 декабря, 15.00 - Новогодний утренник «Как петушок потерял свой голосок».
Новогодняя ночь, 01.00 - новогоднее гуляние у городской ёлки «Пусть в Новый год всем повезёт!».
01.00 - 05.00 - Новогодняя дискотека.
2 января, 22.30 - 02.00 – Новогодняя дискотека.
6 января, 12.00; 15.00 – Кукольный спектакль «Солнышко и снежные человечки».
7 января, 15.00 – Танцевальный вечер «Рождественское чудо».
22.30 - 02.00 - Новогодняя дискотека.
11 января, 18.00 – Новогодняя программа театра теней «Moonlight» (г. Санкт-Петербург) для детей и взрослых «Новогодняя сказка».
Новогодняя ночь, 01.00 - новогоднее гуляние у городской ёлки «Пусть в Новый год всем повезёт!».
01.00 - 05.00 - Новогодняя дискотека.
2 января, 22.30 - 02.00 – Новогодняя дискотека.
6 января, 12.00; 15.00 – Кукольный спектакль «Солнышко и снежные человечки».
7 января, 15.00 – Танцевальный вечер «Рождественское чудо».
22.30 - 02.00 - Новогодняя дискотека.
11 января, 18.00 – Новогодняя программа театра теней «Moonlight» (г. Санкт-Петербург) для детей и взрослых «Новогодняя сказка».
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