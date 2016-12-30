Где отдохнуть в новогодние каникулы: праздничная афиша Себежа, Идрицы и Соснового Бора
30 Декабря 2016 - 11:54Главная → Хроника дня → Новогодняя афиша Псковской области
Себеж29 декабря 2016 года в 15:00 Городской детский праздник «Новогодний переполох». Цена билета: 150 рублей.
1 января 2017 года в 01:00 Новогоднее гуляние «Мы зажигаем в Новый год!» Площадь РКЦ, Праздничная развлекательная программа (банкетный зал), Новогодняя дискотека (танцевальный зал).
3 января 2017 года в 15:00 Городской детский праздник «Новогодний переполох». Цена билета: 150 рублей. Районный культурный центр приглашает детей на мастер-классы.
4 января 2017 года в 15:00 МК «Рождественский подсвечник».
5 января 2017 года в 15:00 МК «Тряпичная кукла».
6 января 2017 года в 15:00 МК «Забавные котята». Стоимость участия в мастер-классах 100 рублей.
30 декабря 2016 года в 17:00 «Пусть не меркнут огни…» концертная программа. Цена билета: 100 рублей. Ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества.
Идрица
1 января 2017 года с 2:00 до 5:00 «Новогодняя бессонница» танцевальная программа. Цена билета: 100 рублей.
4 января 2017 года в 12:00 «Как-то раз, под новый год…» театрализовано-развлекательное представление (п. Идрица), в 16:00 – РКЦ (г. Себеж). Цена билета: 150 рублей.
5 и 7 января 2017 года в 12:00 «Мастерская Деда Мороза и Снегурочки» мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Стоимость участия 100 рублей.
Сосновый бор1 января 2017 01:00-06:00 «Новогодняя дискотека-до третьих Петухов!» Цена билета 100 руб.
1 января 2017 23:00-02:00 Новогодняя дискотека – «Новый год пришел!» Цена билета: 100 руб.
5 января 2017 16:00-17:00 «Новогодняя Экспедиция» – развлекательная дискотека для детей. Цена билета: 50 руб.
6 января 2017 в 19:00 «Рождественские вечерки» – посиделки за чаепитием для молодежи, гадания, танцевальная программа.
7 января 2017 23:00-02:00 Рождественская Дискотека. Цена билета: 100 руб.
7 января 2017 16:00 Повторение сказки «Золушка или капризы Мышильды» Зрительный зал. Цена билета: 100 руб.
10 января 2017 17:00 Клуб любителей мультиков-МУЛЬТСЕАНС «Зверополис» Банкетный зал. Цена билета: 50 руб.
13 января 2017 23:00 Дискотека «Старый Новый год». Цена билета: 100 руб.
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