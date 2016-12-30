В Пскове утверждена новая стоимость проездных с января 2017 года

В целях обеспечения объективности соответствия стоимости месячного проездного билета для граждан для проезда в городском общественном транспорте на маршрутах регулярного сообщения по г. Пскову количеству оказываемых услуг устанавливаются следующие стоимости месячного проездного билета:

Для граждан на январь при продажах с 6 по 12 января 2017 г. - 700 руб.Для учащихся на январь при продажах с 8 по 12 января 2017 г. - 500 руб.Для студентов на январь при продажах с 8 по 12 января 2017 г. - 550 руб.